Con Messi de titular, Argentina se despide contra Zambia

Con la titularidad confirmada de Lionel Messi y la necesidad de cambiar la pobre impresión que dejó el viernes ante Mauritania, la Selección Argentina jugará ante Zambia (91º en el ranking de la FIFA) y en la Bombonera su último partido en el país antes de defender su título mundial en los Estados Unidos.

Lionel Scaloni aclaró que Messi será titular ante Zambia y dijo que la lista del Mundial "la tiene clara"

El pitazo inicial se dará a partir de las 20:15, el encuentro será emitido a través de Telefé y DSports y habrá también un show musical con la participación de Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari, Los Totora y Fran de Cruzando el Charco.

La próxima ventana de partidos será a principios de junio en los Estados Unidos, con la lista definitiva de 26 jugadores ya cerrada y el plantel ya concentrado en Kansas. El 2 de ese mes, la Argentina se medirá ante Serbia y el 8, lo hará contra Honduras, presumiblemente en Dallas (Texas). El debut oficial en la Copa del Mundo será el martes 16 a las 22 en Kansas contra Argelia.

El técnico Lionel Scaloni resolverá sobre la marcha si repite la idea que aplicó el viernes (arrancar con una base de titulares y después ir moviendo el banco con los ocho cambios que tiene disponibles) o hace lo contrario: le da oportunidad a los suplentes y luego les intercala titulares. Por lo que resulta aventurado suponer una formación inicial. Lo único seguro es que Messi jugará desde el principio.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lanzó una clara advertencia acia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

En la previa del partido ante Zambia, Scaloni habló en conferencia de prensa y no se mostró para nada conforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1.

En este sentido, el director técnico campeón del mundo advirtió que “la lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

Con respecto a la actuación en el partido contra Mauritania, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Por otra parte, reveló que tiene probablemente “Messi va a estar desde el inicio”, y se refirió a los cambios que hizo frente a Mauritania en “La Bombonera”: “Quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González también venía de una lesión, por lo que era importante darle la posibilidad a otros chicos”.