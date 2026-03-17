Copa Africana: Marruecos campeón tras fallo escandaloso de la CAF

La Copa Africana dio un giro inesperado: la CAF le quitó el título a Senegal por abandono y proclamó campeón a Marruecos dos meses después.

Escándalo histórico en África: Senegal amagó con irse, volvió y fue campeón ante Marruecos. La Copa Africana siguió envuelta en polémica tras el fallo que consagró ahora a Marruecos campeón.

La final de la Copa Africana sumó un capítulo sin precedentes en la historia del fútbol: la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió quitarle el título a Senegal y dárselo a Marruecos tras un polémico fallo disciplinario, modificando el resultado del partido disputado en enero y generando conmoción mundial.

Fallo histórico en la Copa Africana La resolución de la CAF determinó que Senegal perdió el partido por “incomparecencia”, aplicando los artículos 82 y 84 del reglamento. De esta manera, el encuentro se dio por ganado 3-0 a Marruecos, cambiando el resultado original en el que los senegaleses se habían impuesto 1-0 en tiempo suplementario.

El organismo justificó la decisión en el abandono momentáneo del campo por parte de Senegal tras un penal sancionado a los 98 minutos, situación que desató el caos en el cierre del partido disputado en Rabat.

De campeón a sancionado: el giro de Senegal En aquel encuentro, los futbolistas senegaleses protestaron airadamente contra el árbitro Jean Ndala por el penal cobrado en favor de Marruecos. La tensión escaló hasta que el equipo se retiró del campo durante varios minutos, lo que luego fue clave en la sanción.

Aunque Sadio Mané logró convencer a sus compañeros de regresar, el partido continuó y Senegal terminó ganando. Sin embargo, dos meses después la CAF reinterpretó ese episodio como una infracción grave, cambiando por completo el desenlace del torneo.