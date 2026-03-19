Copa Libertadores: Boca tiene grupo exigente y así quedaron los argentinos

Copa Libertadores: Boca lidera el Grupo D con rivales duros y ya se definieron los caminos de todos los equipos argentinos.

Así quedaron todos los grupos de la Libertadores: el camino de Boca y los argentinos.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y Boca Juniors vuelve a ser protagonista como cabeza de serie. El Xeneize afrontará una zona competitiva en su regreso al torneo.

COPA LIBERTADORES: EL GRUPO DE BOCA Boca Juniors encabezará el Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona de Ecuador, en una zona que aparece como una de las más exigentes del torneo.

El Xeneize regresa tras dos años y buscará conquistar su séptima Libertadores, en un contexto donde los equipos brasileños vuelven a perfilarse como grandes candidatos.

ASÍ QUEDARON LOS OTROS ARGENTINOS El fútbol argentino tendrá presencia en varios grupos con realidades diversas:

Estudiantes (Grupo A): enfrentará al campeón Flamengo, Cusco e Independiente Medellín

Lanús (Grupo G): jugará ante Liga de Quito, Always Ready y Mirassol

Rosario Central (Grupo H): compartirá zona con Independiente del Valle, Libertad y U. Central

Platense (Grupo E): se medirá con Peñarol, Corinthians y Santa Fe

Independiente Rivadavia (Grupo C): tendrá un duro desafío ante Fluminense, Bolívar y La Guaira Los otros grupos Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal Los premios de la Libertadores 2026 Sin dudas el mayor incentivo económico aparece al recorrer todo el camino hacia la gran final. Si bien el campeón se lleva 24 millones de dólares, un equipo que inicia desde la fase de grupos puede acumular más de 32.5 millones de la moneda estadounidense sumando cada instancia disputada.