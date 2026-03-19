Copa Libertadores: Boca tiene grupo exigente y así quedaron los argentinos

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y Boca Juniors vuelve a ser protagonista como cabeza de serie. El Xeneize afrontará una zona competitiva en su regreso al torneo.
Copa Libertadores: Boca lidera el Grupo D con rivales duros y ya se definieron los caminos de todos los equipos argentinos.
La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y Boca Juniors vuelve a ser protagonista como cabeza de serie. El Xeneize afrontará una zona competitiva en su regreso al torneo.
Boca Juniors encabezará el Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona de Ecuador, en una zona que aparece como una de las más exigentes del torneo.
El Xeneize regresa tras dos años y buscará conquistar su séptima Libertadores, en un contexto donde los equipos brasileños vuelven a perfilarse como grandes candidatos.
El fútbol argentino tendrá presencia en varios grupos con realidades diversas:
Estudiantes (Grupo A): enfrentará al campeón Flamengo, Cusco e Independiente Medellín
Lanús (Grupo G): jugará ante Liga de Quito, Always Ready y Mirassol
Rosario Central (Grupo H): compartirá zona con Independiente del Valle, Libertad y U. Central
Platense (Grupo E): se medirá con Peñarol, Corinthians y Santa Fe
Independiente Rivadavia (Grupo C): tendrá un duro desafío ante Fluminense, Bolívar y La Guaira
Sin dudas el mayor incentivo económico aparece al recorrer todo el camino hacia la gran final. Si bien el campeón se lleva 24 millones de dólares, un equipo que inicia desde la fase de grupos puede acumular más de 32.5 millones de la moneda estadounidense sumando cada instancia disputada.
El esquema de premios crece a medida que avanza la competencia. Desde la Fase 1, que otorga 400 mil por partido como local, pasando por la Fase 2 (500 mil) y la Fase 3 (600 mil), hasta llegar a los tres millones solo por disputar la fase de grupos.
A partir de los mano a mano, las cifras siguen en alza. Los octavos entregan 1.250.000, los cuartos 1.700.000 y las semifinales 2.300.000, mientras que el subcampeón recibe siete millones antes del premio mayor para el ganador. El impacto económico no se limita al trofeo. Ganar la Libertadores habilita ingresos extra como la Recopa Sudamericana, que ronda los 1.8 millones, además de la participación en torneos globales, como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, que reparten sumas aún mayores.