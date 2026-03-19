    • 19 de marzo de 2026 - 21:34

    Copa Libertadores: Boca tiene grupo exigente y así quedaron los argentinos

    Copa Libertadores: Boca lidera el Grupo D con rivales duros y ya se definieron los caminos de todos los equipos argentinos.

    Así quedaron todos los grupos de la Libertadores: el camino de Boca y los argentinos.

    Así quedaron todos los grupos de la Libertadores: el camino de Boca y los argentinos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y Boca Juniors vuelve a ser protagonista como cabeza de serie. El Xeneize afrontará una zona competitiva en su regreso al torneo.

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    COPA LIBERTADORES: EL GRUPO DE BOCA

    Boca Juniors encabezará el Grupo D, donde enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona de Ecuador, en una zona que aparece como una de las más exigentes del torneo.

    El Xeneize regresa tras dos años y buscará conquistar su séptima Libertadores, en un contexto donde los equipos brasileños vuelven a perfilarse como grandes candidatos.

    ASÍ QUEDARON LOS OTROS ARGENTINOS

    El fútbol argentino tendrá presencia en varios grupos con realidades diversas:

    • Estudiantes (Grupo A): enfrentará al campeón Flamengo, Cusco e Independiente Medellín

    • Lanús (Grupo G): jugará ante Liga de Quito, Always Ready y Mirassol

    • Rosario Central (Grupo H): compartirá zona con Independiente del Valle, Libertad y U. Central

    • Platense (Grupo E): se medirá con Peñarol, Corinthians y Santa Fe

    • Independiente Rivadavia (Grupo C): tendrá un duro desafío ante Fluminense, Bolívar y La Guaira

    Los otros grupos

    • Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
    • Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

    Los premios de la Libertadores 2026

    Sin dudas el mayor incentivo económico aparece al recorrer todo el camino hacia la gran final. Si bien el campeón se lleva 24 millones de dólares, un equipo que inicia desde la fase de grupos puede acumular más de 32.5 millones de la moneda estadounidense sumando cada instancia disputada.

    El esquema de premios crece a medida que avanza la competencia. Desde la Fase 1, que otorga 400 mil por partido como local, pasando por la Fase 2 (500 mil) y la Fase 3 (600 mil), hasta llegar a los tres millones solo por disputar la fase de grupos.

    A partir de los mano a mano, las cifras siguen en alza. Los octavos entregan 1.250.000, los cuartos 1.700.000 y las semifinales 2.300.000, mientras que el subcampeón recibe siete millones antes del premio mayor para el ganador. El impacto económico no se limita al trofeo. Ganar la Libertadores habilita ingresos extra como la Recopa Sudamericana, que ronda los 1.8 millones, además de la participación en torneos globales, como el Mundial de Clubes y la Intercontinental, que reparten sumas aún mayores.

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