    • 12 de junio de 2026 - 07:45

    Corea del Sur remontó ante República Checa y arrancó con una victoria en el Mundial 2026

    El seleccionado asiático comenzó en desventaja, pero reaccionó en el segundo tiempo para imponerse por 2 a 1 en su debut por el Grupo A de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

    Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa por el Mundial 2026.

    Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa por el Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Corea del Sur tuvo un estreno exitoso en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 1 a República Checa en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A. El encuentro se disputó en Guadalajara y dejó a los surcoreanos como uno de los líderes de la zona junto a México.

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    El conjunto europeo golpeó primero y logró abrir el marcador a través de Ladislav Krejí, que aprovechó una de las primeras oportunidades claras del partido para adelantar a los checos. Sin embargo, Corea del Sur mejoró su rendimiento en el complemento y consiguió dar vuelta la historia.

    La remontada llegó gracias a los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, quienes aprovecharon el crecimiento futbolístico de su equipo para sellar el triunfo asiático. Con este resultado, los dirigidos por Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y quedaron bien posicionados en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

    El Grupo A quedó encabezado por México y Corea del Sur, ambos con tres unidades, luego de que el seleccionado mexicano derrotara 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del certamen.

    Ahora, Corea del Sur buscará sostener su buen inicio en la próxima fecha, mientras que República Checa intentará recuperarse para no complicar sus aspiraciones de avanzar en la Copa del Mundo.

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