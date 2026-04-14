Cuarta fecha a puro gol: se mueven las tablas en todas las categorías masculinas de Adepu

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Profesionales de Adepu se disputó a pleno en todas las categorías masculinas, con una jornada cargada de goles, partidos intensos y movimientos importantes en las posiciones.

Libres A, la categoría reina de Adepu: La Gloria y Jockers marcan el pulso de un torneo cada vez más competitivo

Goleadas y partidos intensos en la tercera fecha del femenino de Adepu

En Maxi Senior, Abogados se destacó con una victoria 5-3 sobre Enólogos F.C, mientras que Ingenieros venció 2-0 a Contadores. Once Panzas y Retro protagonizaron un vibrante empate 3-3.

La categoría Senior dejó resultados contundentes. Matasanos For Ever goleó 5-1 a Administradores F.C y Enólogos F.C aplastó 6-0 a Academia de Profes. Contadores B venció 4-1 a Contadores C, mientras que Gloriosa Alianza superó 1-0 a Pater Famili en el clásico de la fecha.

En partidos más parejos, Once Panzas derrotó 2-1 a Abogados C y Profesores igualó 1-1 con Médicos.

En Veteranos A, Constructores F.C firmó una goleada 5-1 frente a Once Panzas, mientras que Abogados Rufrano venció 3-1 a Médicos.com. Administradores F.C superó 3-1 a Empresarios F.C y C-Lesión Universitarios dio el golpe al vencer 2-0 a Contadores. Revuelto F.C y Colfa F.C empataron 3-3 en uno de los partidos más entretenidos.

Veteranos B

En Veteranos B hubo varios encuentros parejos. A.A. Agrimensura venció 3-2 a All Boys y Agrimensura F.C superó por el mismo marcador a Titanes. Defensa F.C se impuso 3-1 ante Bioquímicos y Borussia C.A derrotó 3-1 a Abogados C.

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Matasanos venció 3-1 a Contadores C, mientras que Branca F.C sorprendió con un triunfo 1-0 sobre La Gloria Sanjuanina. Academia Merengue y Otro Equipo empataron 0-0 y Tigres tuvo fecha libre.

Juniors A

En Juniors A, A.A. Agrimensura fue uno de los grandes protagonistas con una goleada 5-0 sobre Bogas F.C. Ramones también mostró contundencia al vencer 5-0 a Los Andes, mientras que Club de Amigos firmó la mayor diferencia de la fecha con un 7-0 frente a Fundamentalistas F.C.

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Abogados Rufrano se llevó un triunfo trabajado 3-2 ante Champagnat, Once Panzas superó por la mínima a Calise y Drink Team goleó 5-0 a Marianito F.C. En un duelo parejo, La Gloria Sanjuanina venció 1-0 a C-Lesión Universitarios.

Juniors B

La categoría Juniors B tuvo resultados variados. Once Calvas se destacó con un contundente 5-0 frente a La Boero, mientras que Banco San Juan goleó 5-1 a Ingenieros. Carlos Salvador venció 4-1 a Matasanos y Reggina F.C superó 2-0 a Academia Merengue.

En otros cruces, Revuelto Gramajo le ganó 3-2 a Médicos.com, Enólogos F.C se impuso 1-0 ante Contadores C y Simplemente Fútbol derrotó 3-2 a Administradores F.C. Borussia C.A y Biblioteca Popular igualaron 1-1, mismo resultado que Inter-Nados F.C y Colfa F.C, mientras que Tercer Tiempo venció 2-0 a Los Profes.

Libres A

La máxima categoría volvió a mostrar su paridad. La Gloria Sanjuanina empató 2-2 con Atlético Hispano en un duelo atractivo, mientras que Once Calvas venció 3-1 a Otro Equipo.

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Calise protagonizó una de las sorpresas al derrotar 2-0 a Jockers, en tanto que Club de Amigos fue contundente con un 5-0 frente a C-Lesión Universitarios. Abogados A Rufrano superó 2-0 a La Espesa y Pumas venció 2-0 a Champagnat. La Franja y Bianconeri no se sacaron ventajas e igualaron sin goles.

Libres B

En Libres B, Reggina F.C goleó 5-0 a La Boero y La Granjah se impuso 4-1 sobre Gloria Recargada. Agrimensura F.C venció 4-1 a Versus y All Boys derrotó 3-1 a Simplemente Fútbol.

Abogados B logró un triunfo 2-1 frente a Empresarios F.C, mientras que Abogados Foro y Biblioteca Popular igualaron 0-0. Borussia C.A tuvo fecha libre.

Con cuatro fechas disputadas, el Apertura 2026 empieza a mostrar tendencias en cada categoría, aunque la paridad y la competitividad siguen siendo la marca registrada de una liga que no deja de crecer.