Goleadas y partidos intensos en la tercera fecha del femenino de Adepu

Jockers volvió a arrasar, Calise y El Once sostienen su buen presente y el torneo gana en paridad con resultados cada vez más competitivos.

El Torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de Adepu sigue sumando emociones y en su tercera fecha dejó una combinación de goleadas, partidos abiertos y equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas en ambas zonas.

Jockers volvió a ser el gran destaque de la jornada con una contundente victoria 13-0 sobre Argentino, reafirmando su poder ofensivo y consolidándose como uno de los equipos más temibles del certamen. En esa misma línea, Calise ratificó su buen momento al vencer 6-1 a La Espesa, mientras que El Once también se mantiene firme tras imponerse 6-3 frente a Atunelas en un partido con muchos goles.

Embed Embed Embed De Primera consiguió un triunfo importante por 3-1 ante Los Andes, mostrando solidez para seguir en la pelea, mientras que Escuelita protagonizó otra de las goleadas del fin de semana al derrotar 8-2 a Borussia en un encuentro donde mostró toda su capacidad ofensiva.

Embed Embed En los duelos más parejos, Ilegales logró una victoria ajustada por 2-1 frente a San Pablo, y Aston Birra dio el golpe al superar 2-1 a Cuyo en un partido cerrado. Por su parte, Tercer Tiempo se quedó con un triunfo trabajado por 3-2 ante Contadoras, en uno de los encuentros más equilibrados de la fecha.