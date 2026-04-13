    • 13 de abril de 2026 - 08:45

    Goleadas y partidos intensos en la tercera fecha del femenino de Adepu

    Jockers volvió a arrasar, Calise y El Once sostienen su buen presente y el torneo gana en paridad con resultados cada vez más competitivos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de Adepu sigue sumando emociones y en su tercera fecha dejó una combinación de goleadas, partidos abiertos y equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas en ambas zonas.

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    Jockers volvió a ser el gran destaque de la jornada con una contundente victoria 13-0 sobre Argentino, reafirmando su poder ofensivo y consolidándose como uno de los equipos más temibles del certamen. En esa misma línea, Calise ratificó su buen momento al vencer 6-1 a La Espesa, mientras que El Once también se mantiene firme tras imponerse 6-3 frente a Atunelas en un partido con muchos goles.

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    De Primera consiguió un triunfo importante por 3-1 ante Los Andes, mostrando solidez para seguir en la pelea, mientras que Escuelita protagonizó otra de las goleadas del fin de semana al derrotar 8-2 a Borussia en un encuentro donde mostró toda su capacidad ofensiva.

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    En los duelos más parejos, Ilegales logró una victoria ajustada por 2-1 frente a San Pablo, y Aston Birra dio el golpe al superar 2-1 a Cuyo en un partido cerrado. Por su parte, Tercer Tiempo se quedó con un triunfo trabajado por 3-2 ante Contadoras, en uno de los encuentros más equilibrados de la fecha.

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    Con tres jornadas disputadas, el torneo femenino de Adepu continúa creciendo en nivel y competitividad. Si bien algunos equipos marcan diferencias desde lo ofensivo, la paridad en varios cruces anticipa una temporada abierta, donde cada punto empieza a ser clave en la lucha por meterse en la Copa Oro.

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