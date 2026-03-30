Goles, sorpresas y equipos que se perfilan en el femenino de Adepu

Se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 con partidos vibrantes, marcadores abultados y algunos resultados que empiezan a marcar tendencia en ambas zonas.

Ratificaciones y sorpresas Tercer Tiempo fue uno de los grandes destacados del fin de semana al golear 8-0 a Borussia, mostrando una recuperación contundente tras la derrota en el debut. También hubo sorpresa con la victoria de Aston, que se impuso 3-1 frente a San Pablo, uno de los equipos que había comenzado con goleada en la primera fecha.

En un partido cargado de emociones, Contadoras se quedó con un triunfo clave al vencer 7-5 a Escuelita, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En tanto, Cuyo F.C e Ilegales igualaron 2-2 en un cruce equilibrado entre dos equipos que venían de buenos resultados.

El Once volvió a mostrar solidez y ratificó su buen arranque con un claro 4-0 sobre La Espesa, que ya había sufrido una dura caída en la fecha inicial. Por su parte, Calise confirmó su poder ofensivo con un triunfo 3-1 ante Atunelas, sumando su segunda victoria consecutiva tras el 7-0 del debut.

De Primera también se recuperó y lo hizo con contundencia: goleó 6-1 a Argentino, mientras que Los Andes dio el golpe al vencer 1-0 a Jockers, equipo que había sido protagonista absoluto en la primera fecha con una goleada histórica.