El fútbol femenino de Adepu arranca hoy con el doble de equipos

La Liga de Profesionales de Adepu tiene hoy un nuevo paso en su proceso de crecimiento con el inicio del Torneo Apertura 2026 del fútbol femenino . La principal novedad es la cantidad de equipos inscriptos: son 16, el doble de los que participaron en la temporada pasada, cuando la competencia debutó con ocho en el primer torneo organizado íntegramente por la asociación.

Arrancó el Apertura 2026 en Adepu: todos los resultados de la primera fecha

El Apertura 2026 de Adepu se pone en marcha: el cronograma de la primera fecha

El campeonato se disputará en las tres canchas de fútbol 7 del predio de Adepu, con partidos de dos tiempos de 30 minutos . Los planteles están conformados por un mínimo de 14 jugadoras y un máximo de 22, todas mayores de edad y con título universitario o terciario.

Entre los equipos participantes estarán Jockers Fusión, La Espesa, El Once, Los Andes, C.A.L.I.S.E, Argentino, De Primera F.C., Atunelas, Tercer Tiempo, Ilegales, Cuyo F.C., Borussia, San Pablo, Contadoras, Escuelita F.C. y Aston .

Además, cada equipo podrá incluir en su lista hasta cinco jugadoras federadas de la Liga Sanjuanina de Fútbol —de las temporadas 2024, 2025 o 2026—, aunque en cancha solo podrán jugar tres en simultáneo .

Para esta temporada, la organización decidió dividir el torneo en dos zonas de ocho equipos cada una . En la fase inicial se enfrentarán todos contra todos dentro de cada grupo.

Una vez finalizada esa etapa, los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la Copa Oro, mientras que el resto de los equipos disputará la Copa Plata, lo que garantizará competencia hasta el final para todos los participantes.

La liga femenina de Adepu también cuenta con un Consejo Femenino, integrado por Carolina Castro Barbera, Alejandra Capraro, Emilce Richave, Dalma Ge y Laura Orihuela, que trabaja en la organización y desarrollo del torneo.

“Empezamos con ocho equipos y hoy somos 16”

Carolina Castro Barbera, abogada y una de las integrantes del consejo, destacó el crecimiento que tuvo la competencia en pocos meses.

“Desde el principio la idea fue empezar de a poco. El año pasado hicimos un torneo piloto con ocho equipos para probar y corregir cosas. Hoy ya somos 16, así que creemos que vamos por buen camino”, explicó.

El objetivo, según contó, es continuar ampliando la estructura de la competencia. “Para el Torneo Clausura aspiramos a que se sigan sumando equipos y más adelante poder tener también categorías por edades”, señaló.

image Carolina Castro Barbera. Integra el Consejo Femenino de Adepu.

Castro Barbera también remarcó el valor institucional que tiene el desarrollo del fútbol femenino dentro de Adepu. “Nos sentimos muy respaldadas y muy agradecidas. Hemos marcado una diferencia enorme a nivel país porque somos la tercera provincia en contar con una liga profesional femenina de este tipo”, sostuvo.

El consejo femenino también trabaja en el desarrollo institucional de la competencia. Entre los próximos objetivos se encuentra la conformación de un Tribunal de Disciplina propio y la organización de una asamblea femenina dentro de la estructura de la liga.

“Entendemos que el masculino tiene casi 27 años de historia y nosotros recién estamos empezando, pero vamos a buen ritmo y apoyándonos también en esa experiencia”, explicó Castro Barbera.

Además, destacó el trabajo del equipo organizador en todos los detalles del torneo: “Se trabajó minuciosamente en el reglamento, en convocar equipos y jugadoras. Ha sido un trabajo enorme y muy satisfactorio”.

Más allá de lo deportivo, desde la organización destacan el ambiente que se vive en el predio de Adepu durante los fines de semana.

adepu femenino DALE CAMPEÓN. Las chicas de Jockers Fusión se quedaron con el título en el torneo anterior.

“Para muchas jugadoras es importante sentirse seguras y poder venir con sus hijos o con la familia. Es un clima de club, donde los chicos juegan, se entretienen y todos comparten el día”, contó Castro Barbera.

Ese espíritu familiar se complementa con la infraestructura del predio, que hoy cuenta con tres canchas de fútbol 7 destinadas a la competencia femenina.

“El fin de semana pasado se vivió una gran fiesta con el inicio del torneo masculino y ahora se va a completar con el femenino. La idea es que Adepu siga siendo ese lugar de encuentro donde el fútbol y la familia se juntan”, concluyó.

El cronograma de la primera fecha

La rama femenina de Adepu pone primera hoy con ocho partidos correspondientes a las zonas A y B. La actividad se desarrollará en las canchas Adepu 1 y Adepu 3, con encuentros desde las 13 y hasta las 16.30.

En la zona A se enfrentarán Jockers Fusión vs. La Espesa (13:00, Adepu 1), El Once vs. Los Andes (14:10, Adepu 1), C.A.L.I.S.E vs. Argentino (15:20, Adepu 1) y De Primera F.C vs. Atunelas (16:30, Adepu 1).

Por la zona B jugarán Tercer Tiempo vs. Ilegales (13:00, Adepu 3), Cuyo F.C vs. Borussia (14:10, Adepu 3), San Pablo vs. Contadoras (15:20, Adepu 3) y Escuelita F.C vs. Aston (16:30, Adepu 3).

La entrada al predio es libre y gratuita.