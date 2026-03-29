Más salud para Adepu: inauguraron un moderno módulo que mejora la atención y seguridad de los jugadores.

Adepu dio este fin de semana un paso histórico con la inauguración del Centro Integral de Salud y Deporte en su predio de Santa Lucía. Se trata de una unidad médica única en el país dentro de una liga amateur , pensada para brindar atención inmediata y mejores condiciones a los cientos de jugadores que cada fin de semana participan de la actividad.

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El nuevo espacio está ubicado en el corazón del predio y funciona dentro de un contenedor especialmente adaptado, que fue adquirido a partir de un acuerdo con la firma Traful , mientras que el servicio médico está a cargo de la empresa SMI . La iniciativa forma parte de una política de crecimiento sostenido que viene impulsando la actual gestión.

Debut movido. Más de 10 jugadores requirieron atención en el primer día de funcionamiento de la unidad médica.

“Adepu nos anima a innovar todo el tiempo. Hoy arrancamos con el logueo en el ingreso del predio y con este centro de salud deportiva, el primero que hay en una liga amateur del país. No existe otro” , destacó el presidente Enrique Giménez Castro durante la inauguración. Y agregó: “Esto es para que toda la comunidad de Adepu sepa que esta comisión está pensando siempre en el progreso. Nada sirve si el asociado no está cómodo. Es un paso más en esta gestión”.

Por su parte, el médico Juan Valiente , responsable de SMI y también jugador de la liga, subrayó el impacto de la obra: “Es algo innovador. Hemos participado en muchas olimpiadas a nivel nacional y no lo hemos visto en ningún complejo. Esto brinda seguridad no solo a los deportistas, sino a todas las personas que están dentro del predio”.

Ingreso con QR. Este fin de semana también empezó a funcionar el ingreso de los jugadores con QR.

El nuevo centro amplía significativamente la cobertura médica que tenía la liga, que hasta ahora se limitaba a la presencia de ambulancias en días de partido. Desde ahora, además de ese servicio, los jugadores contarán con un consultorio equipado para la atención primaria, una sala de recuperación y asistencia inmediata ante lesiones.

image Parte de la comisión directiva de Adepu posa junto al nuevo Centro Integral de Salud y Deporte, una obra que marca un paso histórico en la mejora de servicios para toda la comunidad de la liga.

El espacio dispone de atención médica clínica, enfermería y servicio de kinesiología, pensado especialmente para la recuperación de futbolistas que terminan los partidos con molestias o contracturas. También permite resolver consultas básicas, confección de recetas y estudios orientados a la práctica deportiva.

En cuanto al equipamiento, el módulo cuenta con instrumental de primera respuesta ante emergencias: kit de traumatología, elementos para manejo de la vía aérea, desfibrilador, electrocardiógrafo, respirador y saturómetro, lo que garantiza una intervención rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

La apuesta, según adelantaron desde la organización, es seguir sumando prestaciones con el paso del tiempo, consolidando un modelo que no solo prioriza la competencia, sino también el bienestar integral de quienes forman parte de la liga.

Volvió la actividad: familias felices

Tras el parate del fin de semana pasado, el predio de Adepu volvió a llenarse de vida con el regreso de la actividad en el torneo femenino y en todas las categorías masculinas. Como ya es una marca registrada de la liga, las familias dijeron presente una vez más y le dieron color a una jornada a puro fútbol, encuentro y disfrute compartido.

image Un gran plan con pizzas incluidas. Jimena y sus hijos Felipe y Guadalupe llevaron pizzas para comer mientras Eduardo Villalba, el papá y capitán de Internados, jugaba su partido, que terminó 1-0 a favor. Un gran plan de sábado.

image Jugando en el pastito y mirando el partido. Emilia y Nacho jugaban con palitas y baldecitos de playa mientras su papá, Maximiliano Robles, dejaba todo para Tercer Tiempo. Noelia, la madre, resaltó la seguridad del predio.