    • 16 de marzo de 2026 - 17:46

    Adepu: show de goles en el arranque del femenino y actividad en todas las categorías masculinas

    Repasá todos los resultados del fin de semana.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Adepu puso en marcha su calendario competitivo con un intenso fin de semana en el que se disputó la primera fecha del torneo femenino y también hubo acción en todas las categorías del certamen masculino.

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    En el fútbol femenino se registraron varios resultados abultados. Jockers Fusión protagonizó la mayor goleada de la jornada al vencer 14-0 a La Espesa, mientras que Calise también se destacó con un contundente 7-0 sobre Argentino.

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    Por su parte, en Senior se registraron estos marcadores: Enólogos F.C 1 – Administradores F.C 0, Pater Famil 3 – Médicos 0, Contadores C 2 – Abogados C 0, Once Panzas 3 – Profesores 5, Gloriosa Alianza 2 – Matasanos For Ever 2 y Contadores B 2 – Academia de Profes 0.

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    En Veteranos A, los resultados fueron: Abogados Rufrano 3 – Revuelto F.C 0, Once Panzas 2 – Administradores F.C 0, Constructores F.C 2 – Médicos.com 0, Contadores 0 – Colfa F.C 4 y Empresarios F.C 0 – C-Lesión Universitarios 1.

    En Veteranos B también hubo varios partidos: Otro Equipo 3 – La Gloria Sanjuanina 3, All Boys 3 – Borussia CA 3, Academia Merengue 1 – Matasanos 2, Tigres 2 – Branca F.C 2, Defensa F.C 2 – Contadores C 0, A.A. Agrimensura 3 – Titanes 0 y Bioquímicos 5 – Agrimensura F.C 1. En esta categoría quedó libre Abogados C.

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    En Juniors A, en tanto, se jugaron los siguientes encuentros: Bogas F.C 2 – Calise Pro 1, Champagnat 1 – Ramones Dist. Entre Ríos 2, A.A. Agrimensura 1 – Once Panzas 1, Los Andes 0 – Drink Team 3, C-Lesión Universitarios 1 – Fundamentistas F.C 0, Marianito F.C 0 – Abogados Rufrano 1 y La Gloria Sanjuanina 2 – Club de Amigos 1.

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    En Juniors B los resultados fueron: Borussia C.A 1 vs. Revuelto Gramajo 1, Matasanos 2 vs. Los Profes 1, Medicos.com 2 vs. Enólogos F.C 2, Contadores C 2 vs. Carlos Salvador 1, Tercer Tiempo 2 vs. Biblioteca Popular 0, Academia Merengue 0 vs. Simplemente Futbol 1, Administradores F.C 6 vs. Ingenieros 0, Once Calvas vs. Reggina F.C (suspendido), Banco San Juan 0 vs. Colfa F.C 2, Inter-Nados F.C 3 vs. La Boero 1.

    Por su parte, los equipos de Libres A jugaron así: Atlético Hispano 2 vs. Otro Equipo 0; La Franja 1 vs. Abogados A Rufrano 1; La Gloria Sanjuanina 1 vs. Once Calvas 1; La Espesa 1 vs. Jocker F.C 5; Champagnat 0 vs. C-Lesión Universitarios 2; Pumas F.C 1 vs. Club de Amigos 7; Calise Pro 2 vs. Bianconeri 5.

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    Para cerrar, los tanteadores de Libres B: Abogados B 1 vs. Biblioteca Popular 0; All Boys 2 vs. La Boero 0; Abogados Foro 0 vs. Reggina F.C 0; Agrimensura F.C 3 vs. Borussia C.A 3; Simplemente FÚtbol 1 vs. Versus 6; Empresarios F.C 1 vs. Gloria Recargada 1; libre La Granjah.

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