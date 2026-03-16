Adepu: show de goles en el arranque del femenino y actividad en todas las categorías masculinas

Adepu puso en marcha su calendario competitivo con un intenso fin de semana en el que se disputó la primera fecha del torneo femenino y también hubo acción en todas las categorías del certamen masculino.
Repasá todos los resultados del fin de semana.
Adepu puso en marcha su calendario competitivo con un intenso fin de semana en el que se disputó la primera fecha del torneo femenino y también hubo acción en todas las categorías del certamen masculino.
En el fútbol femenino se registraron varios resultados abultados. Jockers Fusión protagonizó la mayor goleada de la jornada al vencer 14-0 a La Espesa, mientras que Calise también se destacó con un contundente 7-0 sobre Argentino.
Además, El Once superó 5-0 a Los Andes, Atunelas derrotó 3-0 a De Primera, Cuyo FC goleó 10-1 a Borussia, San Pablo venció 6-0 a Contadoras, Ilegales superó 4-2 a Tercer Tiempo y Aston se impuso 14-6 frente a Escuelita.
En el torneo masculino, en la categoría Maxi Senior, se jugaron tres encuentros: Abogados 4 – Ingenieros 1, Enólogos le ganó a Retro y Contadores 2 – Once Panzas 2.
Por su parte, en Senior se registraron estos marcadores: Enólogos F.C 1 – Administradores F.C 0, Pater Famil 3 – Médicos 0, Contadores C 2 – Abogados C 0, Once Panzas 3 – Profesores 5, Gloriosa Alianza 2 – Matasanos For Ever 2 y Contadores B 2 – Academia de Profes 0.
En Veteranos A, los resultados fueron: Abogados Rufrano 3 – Revuelto F.C 0, Once Panzas 2 – Administradores F.C 0, Constructores F.C 2 – Médicos.com 0, Contadores 0 – Colfa F.C 4 y Empresarios F.C 0 – C-Lesión Universitarios 1.
En Veteranos B también hubo varios partidos: Otro Equipo 3 – La Gloria Sanjuanina 3, All Boys 3 – Borussia CA 3, Academia Merengue 1 – Matasanos 2, Tigres 2 – Branca F.C 2, Defensa F.C 2 – Contadores C 0, A.A. Agrimensura 3 – Titanes 0 y Bioquímicos 5 – Agrimensura F.C 1. En esta categoría quedó libre Abogados C.
En Juniors A, en tanto, se jugaron los siguientes encuentros: Bogas F.C 2 – Calise Pro 1, Champagnat 1 – Ramones Dist. Entre Ríos 2, A.A. Agrimensura 1 – Once Panzas 1, Los Andes 0 – Drink Team 3, C-Lesión Universitarios 1 – Fundamentistas F.C 0, Marianito F.C 0 – Abogados Rufrano 1 y La Gloria Sanjuanina 2 – Club de Amigos 1.
En Juniors B los resultados fueron: Borussia C.A 1 vs. Revuelto Gramajo 1, Matasanos 2 vs. Los Profes 1, Medicos.com 2 vs. Enólogos F.C 2, Contadores C 2 vs. Carlos Salvador 1, Tercer Tiempo 2 vs. Biblioteca Popular 0, Academia Merengue 0 vs. Simplemente Futbol 1, Administradores F.C 6 vs. Ingenieros 0, Once Calvas vs. Reggina F.C (suspendido), Banco San Juan 0 vs. Colfa F.C 2, Inter-Nados F.C 3 vs. La Boero 1.
Por su parte, los equipos de Libres A jugaron así: Atlético Hispano 2 vs. Otro Equipo 0; La Franja 1 vs. Abogados A Rufrano 1; La Gloria Sanjuanina 1 vs. Once Calvas 1; La Espesa 1 vs. Jocker F.C 5; Champagnat 0 vs. C-Lesión Universitarios 2; Pumas F.C 1 vs. Club de Amigos 7; Calise Pro 2 vs. Bianconeri 5.
Para cerrar, los tanteadores de Libres B: Abogados B 1 vs. Biblioteca Popular 0; All Boys 2 vs. La Boero 0; Abogados Foro 0 vs. Reggina F.C 0; Agrimensura F.C 3 vs. Borussia C.A 3; Simplemente FÚtbol 1 vs. Versus 6; Empresarios F.C 1 vs. Gloria Recargada 1; libre La Granjah.