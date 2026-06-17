Edinson Cavani rescindirá su contrato y deja Boca tras tres años sin ganar títulos

El histórico delantero uruguayo no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena y acordó su salida del club. Las lesiones marcaron su último tiempo en el Xeneize, donde disputó 81 partidos y convirtió 28 goles.

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La etapa de Edinson Cavani en Boca Juniors llegó a su fin. El experimentado delantero uruguayo acordó la rescisión de su contrato con el club de La Ribera y dejará la institución antes de la finalización del vínculo, que se extendía hasta diciembre de 2026.

La decisión se dio luego de que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, definiera que no tendría en cuenta al atacante de 39 años para la reestructuración del plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

El goleador atravesó un semestre complicado, condicionado por reiteradas lesiones y molestias físicas que le impidieron tener continuidad. Hace apenas una semana se sometió a un nuevo bloqueo en la zona lumbar con el objetivo de aliviar los dolores que lo mantuvieron alejado de las canchas durante gran parte de 2026.

La intención de Cavani era completar la recuperación y volver a vestir la camiseta azul y oro. Sin embargo, al quedar fuera de los planes del cuerpo técnico, ambas partes avanzaron en una negociación que culminó con un acuerdo de palabra para ponerle fin a su vínculo con el club.

El uruguayo había desembarcado en Boca a mediados de 2023 como uno de los refuerzos más importantes de los últimos años. Su llegada generó una enorme expectativa entre los hinchas, aunque su paso por el club estuvo lejos de cumplir con las ilusiones iniciales.