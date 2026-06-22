Egipto remontó ante Nueva Zelanda, ganó 3-1 y quedó como líder del Grupo G

Con una gran actuación de Mohamed Salah, el seleccionado africano dio vuelta un partido que comenzó perdiendo y consiguió la primera victoria mundialista de su historia.

Egipto dio un paso fundamental en el Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G. El conjunto africano reaccionó tras un flojo primer tiempo, remontó el marcador y se acomodó en la cima de la zona con cuatro puntos.

El encuentro comenzó mejor para los oceánicos, que se adelantaron a los 14 minutos gracias a un cabezazo de Finn Surman. Nueva Zelanda sostuvo la ventaja durante gran parte de la primera etapa y parecía encaminarse a un resultado histórico.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en el complemento. Egipto salió decidido a buscar el empate y lo consiguió a los 58 minutos por intermedio de Mostafa Zico. El gol fue el impulso que necesitaban los dirigidos por Hossam Hassan para adueñarse del partido.

La gran figura volvió a ser Mohamed Salah. El delantero del Liverpool apareció a los 67 minutos para marcar el 2-1 tras una combinación con Zico y encaminar la remontada. Más tarde, el capitán egipcio aportó una asistencia en un tiro de esquina para que Mahmoud Trézéguet sentenciara el 3-1 definitivo de cabeza.

Con este resultado, Egipto alcanzó los cuatro puntos y quedó como único líder del Grupo G, luego del empate sin goles entre Bélgica e Irán. Nueva Zelanda, que había igualado en su debut frente a Irán, quedó en el último puesto con una unidad y deberá jugarse todo en la última jornada ante Bélgica.