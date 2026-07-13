El ciclismo sanjuanino de pista arrancó con su temporada en el velódromo Vicente Chancay

El Ciclismo Pista puso en marcha su calendario y el ganador fue Santiago Gruñeiro de Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte.

Inicio. En el Velódromo Vicente Chancay comenzó la temporada de Pista del ciclismo sanjuanino.

El Velódromo Vicente Chancay de San Juan volvió a recibir con sus puertas abiertas a las familias sanjuaninas del ciclismo por el comienzo de una nueva temporada de pista, que este año será en homenaje a José Carlos Rufino (p). El ganador de la general fue Santiago Gruñeiro, del equipo Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte.

La fecha se celebró el domingo 12 julio 2026 a partir de las 15:30, con acompañamiento de los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, y de Deporte Social, Mauricio Lara. La competencia contó con la organización en conjunto de Unión Vecinal Santo Domingo y Club Ciclista Juventud de Chimbas; fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina. .

Este primer encuentro contó con la participación juveniles y elite en ambas ramas, y en él reconocieron a Mateo Kalejman, ciclista sanjuanino integrante de la Selección Argentina. El medio local Pasión Ciclismo publicó los resultados completos y son los siguientes:

-Varones 2012/2013/2014: 1) Valentín Chávez, 2) Lucas Martínez, 3) Lautaro Naranjo, 4) Román Montaña.

-Damas 2012/2013: 1) Tiziana Castro, 2) Dominique Aguilar, 3) Yendri Guzmán.