    • 13 de julio de 2026 - 13:28

    El ciclismo sanjuanino de pista arrancó con su temporada en el velódromo Vicente Chancay

    El Ciclismo Pista puso en marcha su calendario y el ganador fue Santiago Gruñeiro de Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte.

    Inicio. En el Velódromo Vicente Chancay comenzó la temporada de Pista del ciclismo sanjuanino.

    Inicio. En el Velódromo Vicente Chancay comenzó la temporada de Pista del ciclismo sanjuanino.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Velódromo Vicente Chancay de San Juan volvió a recibir con sus puertas abiertas a las familias sanjuaninas del ciclismo por el comienzo de una nueva temporada de pista, que este año será en homenaje a José Carlos Rufino (p). El ganador de la general fue Santiago Gruñeiro, del equipo Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte.

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    La fecha se celebró el domingo 12 julio 2026 a partir de las 15:30, con acompañamiento de los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, y de Deporte Social, Mauricio Lara. La competencia contó con la organización en conjunto de Unión Vecinal Santo Domingo y Club Ciclista Juventud de Chimbas; fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina. .

    Este primer encuentro contó con la participación juveniles y elite en ambas ramas, y en él reconocieron a Mateo Kalejman, ciclista sanjuanino integrante de la Selección Argentina. El medio local Pasión Ciclismo publicó los resultados completos y son los siguientes:

    -Varones 2012/2013/2014: 1) Valentín Chávez, 2) Lucas Martínez, 3) Lautaro Naranjo, 4) Román Montaña.

    -Damas 2012/2013: 1) Tiziana Castro, 2) Dominique Aguilar, 3) Yendri Guzmán.

    -Varones 2010/2011: 1) Lautaro Oviedo, 2) Uriel Moreno, 3) Gonzalo Pozo.

    -Damas 2010/2011: 1) María Paz Peralta, 2) Yoselin Contreras.

    -Varones Junior: 1) Juan Saldaño, 2) Agustín Guzmán, 3) Benjamín Audicio.

    -Damas Junior: 1) Ximena Moreno, 2) Dayana Dávila.

    -Damas Elite: 1) Maribel Aguirre.

    -Varones Elite – General: 1) Santiago Gruñeiro, 2) Rubén Ramos Meglioli, 3) Exequiel Alarcón, 4) Rodrigo Daniel Díaz, 5) Iván Ruiz, y 6) Mauricio Domínguez.

    El calendario oficializado por la Federación indica que la temporada en el velódromo finalizará a fines de septiembre 2026. Según lo informado, la segunda fecha se celebrará el sábado 25 julio, con organización de Club Sol Naciente.

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