El ciclismo sanjuanino de pista arrancó con su temporada en el velódromo Vicente Chancay

El Velódromo Vicente Chancay de San Juan volvió a recibir con sus puertas abiertas a las familias sanjuaninas del ciclismo por el comienzo de una nueva temporada de pista, que este año será en homenaje a José Carlos Rufino (p). El ganador de la general fue Santiago Gruñeiro, del equipo Municipalidad de Santa Lucía / Gremios por el Deporte.
La fecha se celebró el domingo 12 julio 2026 a partir de las 15:30, con acompañamiento de los subsecretarios de Deporte Federado, Martín Riveros, y de Deporte Social, Mauricio Lara. La competencia contó con la organización en conjunto de Unión Vecinal Santo Domingo y Club Ciclista Juventud de Chimbas; fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina. .
Este primer encuentro contó con la participación juveniles y elite en ambas ramas, y en él reconocieron a Mateo Kalejman, ciclista sanjuanino integrante de la Selección Argentina. El medio local Pasión Ciclismo publicó los resultados completos y son los siguientes:
-Varones 2012/2013/2014: 1) Valentín Chávez, 2) Lucas Martínez, 3) Lautaro Naranjo, 4) Román Montaña.
-Damas 2012/2013: 1) Tiziana Castro, 2) Dominique Aguilar, 3) Yendri Guzmán.
-Varones 2010/2011: 1) Lautaro Oviedo, 2) Uriel Moreno, 3) Gonzalo Pozo.
-Damas 2010/2011: 1) María Paz Peralta, 2) Yoselin Contreras.
-Varones Junior: 1) Juan Saldaño, 2) Agustín Guzmán, 3) Benjamín Audicio.
-Damas Junior: 1) Ximena Moreno, 2) Dayana Dávila.
-Damas Elite: 1) Maribel Aguirre.
-Varones Elite – General: 1) Santiago Gruñeiro, 2) Rubén Ramos Meglioli, 3) Exequiel Alarcón, 4) Rodrigo Daniel Díaz, 5) Iván Ruiz, y 6) Mauricio Domínguez.
El calendario oficializado por la Federación indica que la temporada en el velódromo finalizará a fines de septiembre 2026. Según lo informado, la segunda fecha se celebrará el sábado 25 julio, con organización de Club Sol Naciente.