El emotivo mensaje de Messi antes de la final del Mundial 2026: "Este grupo ya escribió historia"

A pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi volvió a emocionar a los hinchas con un mensaje cargado de sentimiento y una imagen que refleja la unión de todo el grupo de la Selección Argentina.

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En la noche previa al encuentro decisivo que se jugará este domingo desde las 16:00 en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, toda la delegación albiceleste posó para una fotografía histórica. En ella aparecen los 26 futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, el cuerpo médico, utileros, cocineros y dirigentes, con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, al frente.

Con Messi ubicado en el centro de la imagen junto a Scaloni, la postal fue compartida por varios integrantes del plantel en sus redes sociales. Sin embargo, fue el capitán quien conmovió a los fanáticos con un mensaje que rápidamente se viralizó.

"Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió el rosarino en su cuenta de Instagram.

Luego, agradeció a todos los que forman parte del seleccionado nacional.

"Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia. Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!", completó.

El capitán disputará este domingo la tercera final mundialista de su carrera, luego de las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022, con la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo.

Las dudas de Scaloni para la final

En lo futbolístico, Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas para definir el equipo que enfrentará a España.

La principal pasa por el mediocampo, donde Rodrigo De Paul podría regresar a la formación titular en lugar de Giuliano Simeone. La otra duda está en el lateral derecho, puesto que disputan Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.