El futsal sanjuanino definió a sus campeones en el Aldo Cantoni

La actividaddel futsal reunió a equipos de distintas categorías en Reserva y Primera de las divisionales A y B.

Definiciones. La primera parte del año del futsal de San Juan tuvoi cierre en el Aldo Cantoni.

El estadio Aldo Cantoni fue escenario, de una jornada dedicada a las finales del futsal sanjuanino en distintas categorías y ramas. La actividad congregó a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias que acompañaron el cierre de la competencia.

Las finales correspondieron a las categorías Reserva y Primera División, tanto en la rama femenina como masculina. Entre los resultados destacados, Palermo se consagró campeón de la Reserva A femenina tras vencer 6 a 0 a Alianza, mientras que La Gloria obtuvo el título de Primera A femenina al derrotar 5 a 2 al mismo rival.

En la rama masculina, Trinidad se quedó con el campeonato de Primera B al superar 4 a 2 a Estrella Juniors y Punteto ganó la Reserva B tras vencer 2 a 0 a La Granja. La Secretaría de Deporte continúa acompañando el crecimiento del futsal sanjuanino, fortaleciendo el desarrollo de los clubes y promoviendo la práctica deportiva en toda la provincia.

Resultados de las finales • Reserva B femenina: Marquesado 2 (5) - 2 (3) Sarmiento.

• Reserva A femenina: Palermo 6 - 0 Alianza.