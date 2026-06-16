    • 16 de junio de 2026 - 12:54

    El futsal sanjuanino definió a sus campeones en el Aldo Cantoni

    La actividaddel futsal reunió a equipos de distintas categorías en Reserva y Primera de las divisionales A y B.

    Definiciones. La primera parte del año del futsal de San Juan tuvoi cierre en el Aldo Cantoni.

    Definiciones. La primera parte del año del futsal de San Juan tuvoi cierre en el Aldo Cantoni.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El estadio Aldo Cantoni fue escenario, de una jornada dedicada a las finales del futsal sanjuanino en distintas categorías y ramas. La actividad congregó a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias que acompañaron el cierre de la competencia.

    Leé además

    ¡a brillar, argentina!: el guino ricotero de conmebol para la seleccion antes del debut

    "¡A brillar, Argentina!": el guiño ricotero de Conmebol para la Selección antes del debut

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Scaloni junto a Messi.

    Con Messi y el Dibu Martínez como titulares, la Selección argentina ya tiene el 11 para enfrentar a Argelia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las finales correspondieron a las categorías Reserva y Primera División, tanto en la rama femenina como masculina. Entre los resultados destacados, Palermo se consagró campeón de la Reserva A femenina tras vencer 6 a 0 a Alianza, mientras que La Gloria obtuvo el título de Primera A femenina al derrotar 5 a 2 al mismo rival.

    En la rama masculina, Trinidad se quedó con el campeonato de Primera B al superar 4 a 2 a Estrella Juniors y Punteto ganó la Reserva B tras vencer 2 a 0 a La Granja. La Secretaría de Deporte continúa acompañando el crecimiento del futsal sanjuanino, fortaleciendo el desarrollo de los clubes y promoviendo la práctica deportiva en toda la provincia.

    Resultados de las finales

    • Reserva B femenina: Marquesado 2 (5) - 2 (3) Sarmiento.

    • Reserva A femenina: Palermo 6 - 0 Alianza.

    • Primera B femenina: Marquesado 3 - 1 Sarmiento.

    • Reserva B masculina: Punteto 2 - 0 La Granja.

    • Primera A femenina: La Gloria 5 - 2 Alianza.

    • Primera B masculina: Trinidad 4 - 2 Estrella Juniors.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Mundial 2026: Francia y Senegal abren hoy la acción en el Grupo I

    Mundial 2026: Francia y Senegal abren hoy la acción en el Grupo I

    Lionel Messi buscará seguir rompiendo récord en el Mundial 2026 que será su última Copa del Mundo. 

    Qué dice la astrología sobre Messi en la previa a su sexto Mundial

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Superliga. La UNSJ será parte de la exigente competencia desde este miércoles en Rosario.

    UNSJ participa en la competitiva Superliga de Hockey en Rosario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Inicio. El Argentino Juvenil ya está en marcha en San Juan con los mejores conjuntos del país.

    El Argentino Juvenil Masculino se juega en San Juan con los 16 mejores equipos del país

    Por Redacción Diario de Cuyo