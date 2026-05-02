El Gran Premio de Miami de F1 cambia el horario debido a las intensas lluvias

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se correrá este domingo sufrió la modificación de su horario debido a la fuerte lluvia que se esperaba al momento en el estaba prevista la largada de la cuarta fecha de la temporada. La competencia se tenía que poner en marcha a las 17 de nuestro país, pero la FIA comunicó que se adelantará para las 14 de Argentina.

Franco Colapinto, a bordo del Alpine, largará en la octava posición de la grilla después de su muy buena clasificación, la mejor desde que se está en la Fórmula 1.

"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", expresa el comunicado hecho público por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", agrega el mensaje de la Federación Internacional.

La FIA comunicó que el Gran Premio de Miami se adelanta tres horas por la lluvia.

Una vez que finalizó la clasificación que dejó a Kimi Antonelli como el más rápido, se empezó a especular con la posibilidad de que el Gran Premio de Miami se adelantara por la intensa lluvia que se espera en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium.

Los primeros rumores mencionaban la posibilidad de correr bien temprano, a las 10 de la mañana, pero finalmente se confirmó el adelanto para las 14 de nuestro país.

Después de un intenso calor en el que se desarrolló la carrera Sprint (Colapinto quedó décimo luego de largar octavo) y la clasificación, el pronóstico adelanta hasta un 90% de probabilidades de lluvia para este domingo y lo más fuerte se iba a dar en el horario original de la carrera.