Turismo Nacional: Leonel Pernía sumó su 3ª "pole position" en Clase 3 en el Circuito San Juan Villicum

El tandilense fue contundente en la clasificación del Turismo Nacional en El Villicum, por la 4ª fecha del campeonato, al superar a Mauricio Lambiris (Focus).

Leonel Pernía y su Honda Civic se han convertido en una dupla imbatible a la hora de buscar la vuelta rápida en el Turismo Nacional Clase 3. El tandilense dominó con holgura la clasificación de la 4ª fecha del Campeonato 2026, que se disputa en el Circuito Internacional “San Juan Villicum” y alcanzó su 3ª “pole position” consecutiva en la categoría.

El “Tanito”, que había sido 7º y 1º en los entrenamientos previos, estableció una vuelta de 1m48s688 y aventajó por 0s543 a Mauricio Lambiris (Ford Focus), uno de sus compañeros en el equipo que dirige Mauro García. De esta manera, Pernía cosechó su 14ª “pole” en la Clase 3 y se convirtió en el primer piloto que obtiene 3 seguidas desde 2021, cuando Mariano Werner (VW Vento) cosechó 4 al hilo (Buenos Aires, La Plata, Concordia y Concepción del Uruguay).

“Fue un vueltón con un auto un poquito pesado. Creo que equilibramos bastante ambos trenes y salió la clasificación perfecta, ya que además pude girar solo y tranquilo. Tengo un auto netamente ganador”, sostuvo Pernía, que tiene el asesoramiento de Marcelo Ambrogio y los motores de Mario y Luis Riva, en AM590 Continental y Campeones Radio. “Fue un vueltón con un auto un poquito pesado. Creo que equilibramos bastante ambos trenes y salió la clasificación perfecta, ya que además pude girar solo y tranquilo. Tengo un auto netamente ganador”, sostuvo Pernía, que tiene el asesoramiento de Marcelo Ambrogio y los motores de Mario y Luis Riva, en AM590 Continental y Campeones Radio.

El dominio de los Honda Civic en las pruebas de clasificación de la temporada 2026 es total, ya que se quedaron con las 4 que se disputaron e igualaron la marca de Ford en 2022, cuando también sumó 4 “poles” consecutivas (dos con Leandro Carducci y las restantes con Alfonso Domenech y Antonino García). Además de Pernía, el otro “poleman” del año es Facundo Chapur (Larrauri Racing). El cordobés, que lidera el campeonato y carga 40 kilos de lastre, hoy clasificó 3º, a 0s579 del tandilense.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), con 38 kilos de lastre por su 2ª posición en el torneo, tuvo su “peor” clasificación de la temporada. El arrecifeño del Salvita Racing quedó 4º a 0s580 de la “pole”, justo por delante de su compañero Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze), que fue 5º a 0s654. En su segunda participación con el VW Vento del GR Competición, Julián Santero cerró el grupo de los 6 más rápidos, aunque lejos de Pernía (a 0s878).