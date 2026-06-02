El ultimo baile de las dos leyendas: Messi y Cristiano Ronaldo

Cuenta regresiva. En exactamente 10 días arrancará el Mundial 2026. El primer mundial más grande de todos los disputados con 48 seleccionados, el primer mundial organizado entre tres países, el primer mundial que tendrá show en el entretiempo de cada juego. El último Mundial de Messi y de Cristiano, con todo lo que significa.

Un mundial especial por todo lo que lo rodea pero que desde adentro de la cancha entregará el telón final para dos grandes leyendas contemporáneas: Messi y CR7. El fútbol del planeta asistirá al adiós de dos futbolistas que marcaron una era.

Lio Messi cumplirá sus 39 años en pleno Mundial y llega con ese impresionante registro de 910 goles en su carrera, más el objetivo casi soñado de retener la corona, de repetir la conquista de Qatar 2022, algo que solamente el Brasil de Pelé -el de los 1000 goles- consiguió en Suecia 58 y Chile 62.

Cristiano Ronaldo llegará con sus 41 años ya cumplidos. Con esos 985 goles que lo tienen a tiro de ser más leyenda todavía y con la tremenda obsesión de hacer campeón a Portugal por primera vez en la historia, superando el podio logrado en Inglaterra 66.

Los dos coincidieron en España y en la Liga escribieron historia. Esos mano a mano sensacionales, casi como competencia personal por ser goleadores, por conducir al Barcelona o el Real Madrid a lo máximo. El mundo del fútbol los disfrutó. Hoy, lejos de aquella explosión de juventud, potencia, talento y magia, están en la versión madura. Esa en la que se piensa más, en la que se elige mejor pero con ese instinto salvaje de ganar, ganar siempre.

MESSI EL GRAN CAPITAN

Messi, el gran capitán argentino, eligió la confortabilidad de Miami para su reposo. Pero sin perder competitividad, Lio logró esa mezcla que lo liberó dentro y fuera de la cancha. Hoy es líder, es estandarte. Ya no quiere ganar partidos solo pero sabe que Argentina depende de su luz para lograr cosas. Y la Selección logró potenciarlo, cambiando aquella dolorosa situación en la que todos le reclamaban que con la camiseta de Argentina, Messi no era Messi. Ahora es Messi, con todas las letras. El martes 16, contra Argelia, arrancará el sexto mundial de Lio. Para ser más leyenda todavía. Quedarán después los capítulos ante Austria y Jordania, casi como descontando que habrá clasificación. Y desde ese momento, todo por verse.

CRISTIANO Y SU AMOR PROPIO

Cristiano Ronaldo apostó a algo parecido con Messi para esta etapa de su carrera. El fútbol árabe se convirtió en su instrumento para hacer más historia. Recién este año logró un campeonato, pero en la sumatoria de los goles, CR7 sumó y sumó mucho. La obsesión de los 1000 goles lo pondría en el escenario de Pelé y para el portugués, de una autoestima terrible, sería ya dejar atrás toda polémica y confirmar lo que el dijo: el mejor de todos los tiempos. Portugal, con Cristiano, logró una Eurocopa y hoy tiene una generación que deslumbra pero el ADN portugués aún no pasó la máxima exigencia de pelear un Mundial. El miércoles 17, llegará el debut ante Congo. Empezará tal vez ahí la última función de un ególatra que juega demasiado bien, que se esculpió para ser su mejor obra de arte y que guste o no, escribió más de una página en el mapa mundial.

Este Mundial 2026 no será uno más. Distinto a todos, con un derroche de recursos, tecnología y dólares, pasará más que nada la historia por ser el que vio en cancha el último baile de dos leyendas.

El final de una era. Un momento que quedará en la historia.