Lucila Agüero, pionera en el deporte motor femenino, regresa al karting: "Sentí que tenía que volver"

Después de más de un año alejada de la competencia , la piloto sanjuanina Lucila Agüero decidió volver al karting. A sus 28 años, y tras haber sido una de las mujeres que abrió camino en una disciplina históricamente dominada por hombres, la deportista prepara su regreso con renovadas ilusiones, un nuevo karting y el objetivo de completar la temporada en una de las categorías más competitivas del automovilismo regional.

Agüero comenzó a correr a los 16 años y durante más de una década construyó una trayectoria marcada por la perseverancia y la pasión por el deporte motor. Sin embargo, a mediados del año pasado tomó la decisión de bajarse del karting luego de una etapa complicada en la categoría Súper Cuatro Tiempos de Mendoza.

"Lo dejé porque era una categoría muy competitiva y no se venían dando los resultados. Sentía que no tenía el elemento completo para ir en busca de lo que quería. Siempre he sido muy competitiva y trato de hacer las cosas lo mejor posible", explicó.

Lejos de las pistas, enfocó sus energías en su emprendimiento, una tienda de ropa, y en otros proyectos personales. Incluso había decidido que durante este año no volvería a competir. Sin embargo, una visita al kartódromo terminó cambiando todos los planes. Es que como a Lucila le gusta la mecánica, decidió ir a la primera fecha del campeonato sanjuanino para ayudar a su papá en la asistencia de los kartings y fue ahí que hizo el click: "Me gusta mucho la mecánica por eso siempre estoy colaborando con mi papá, pero ese día la pasé bastante mal por el hecho de no estar corriendo. Sentía que necesitaba estar de nuevo arriba de un karting. Me dio mucha nostalgia”, recordó.

Ese sentimiento coincidió con una oportunidad inesperada. Tras vender su antiguo karting y concretar algunos negocios personales, pudo adquirir un nuevo chasis con motor Rotax para competir en una categoría distinta, donde participan pilotos de gran nivel como Valentino Guarnieri y Fabián Flaqué. “De un momento a otro cambiaron todos los planes. Recién el lunes fui a buscar el karting a Mendoza y pude probarlo en la pista. La verdad que es otra la velocidad que se maneja en esta categoría. El cuerpo me dolió un montón, pero estoy súper contenta. Creo que hasta el día de hoy no lo creo”, confesó entre risas.

El regreso no será sencillo. La categoría exige un alto nivel de preparación física y técnica, por lo que la sanjuanina ya comenzó un intenso entrenamiento para llegar en las mejores condiciones. “La idea es volver a correr y estar competitiva, que es para lo que estamos trabajando. Ya empecé a entrenar mucho. Sé que la categoría no es fácil, pero creo que puedo aguantar el proceso y tratar de ir para adelante lo más que se pueda”, señaló.

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Lucila y la búsqueda de sponsors para poder competir

Además del desafío deportivo, aparece una realidad común para muchos pilotos: el aspecto económico. Agüero necesita conseguir apoyo privado para afrontar los costos que implica completar el campeonato que tiene 7 fechas y que ya disputó una, por eso la idea de la sanjuaninas es poder sumarse en la segunda fecha. "Todo se dio muy rápido. Estamos en condiciones de hacerlo ahora y no queríamos dejar pasar más fechas. Pero costear una carrera es caro. Necesito algunos elementos para modificar en el karting y después están los gastos habituales, como cubiertas y mantenimiento. Mi mayor inversión ya está hecha, que es el karting, pero necesito ayuda para poder sostener la temporada”, explicó.

En ese sentido, considera que su historia y su presencia en un ambiente donde las mujeres aún son minoría pueden transformarse en una oportunidad atractiva para posibles patrocinadores.

“Hoy las redes sociales tienen mucha importancia y creo que a los comercios les puede servir. Siempre aproveché que ser mujer en este ambiente genera un poco más de difusión. Gracias a Dios y a los medios siempre tuve un lugar, y me gustaría que las empresas que me acompañen también puedan tener visibilidad”, destacó.

Con la ilusión intacta y la misma pasión que la llevó a iniciarse en el karting siendo adolescente, Agüero encara esta nueva etapa con optimismo. “La idea es completar el año y hacerlo lo mejor posible. Buscar ayuda para costear las carreras que quedan y seguir creciendo. Más allá de todo, estoy sumamente feliz de volver a hacer lo que más me apasiona y donde siento que dejo todo para dar lo mejor de mí”, cerró.