    • 1 de junio de 2026 - 19:01

    Formando Líderes pasó por San Juan de la mano de la Federación y el Consejo Federal de AFA

    Una jornada para el crecimiento de la actividad dirigencial puso a Formando Líderes como gran escenario en San Juan.

    Capacitación. Formando Líderes se realizó en San Juan y acercó perfeccionamiento a la dirigencia del fútbol de todo el país.

    Capacitación. Formando Líderes se realizó en San Juan y acercó perfeccionamiento a la dirigencia del fútbol de todo el país.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la Sala de Convenciones de la Legislatura de San Juan se llevó a cabo el Congreso de AFA , Consejo Federal del Fútbol Argentino, #Formando_Líderes. Este Congreso fue dirigido a Dirigentes, Árbitros y Autoridades, por el Equipo de Capacitación dirigido por Paola Soto y Laura Sánchez, bajo la coordinación Gral. de Javier Treuque.

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    Distintos especialistas tuvieron la posibilidad de disertar para el público presente tocando temas inherentes a la parte legal, organizativa, arbitral, psicologica y deportiva.

    El Consejo Federal de AFA posibilitó que los dirigentes del interior se sigan capacitando y sumen conocimientos los cuales son de gran utilidad para la vida cotidiana de las instituciones.

    Asi también, el Gobierno Provincial aportó lo suyo para posibilitar todo el apoyo económico y logístico para que esté evento educativo llegue a San Juan y quedé grabado en el streaming que se realizó en la Sala Emar Acosta, el cual será de gran utilidad para los que no pudieron asistir.

    El aprendizaje no ocupa lugar, y poder acercar estás herramientas a nuestros dirigentes es un gran logro de todos los que queremos un fútbol mejor

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