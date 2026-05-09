    • 9 de mayo de 2026 - 19:23

    En el alargue Huracán vuelve a amargar a Boca: con dos penales pateados por Romero, pierde por 3-1

    El Boca de Úbeda sigue de capa caída y pierde ante Hurácan por los octavos de final de la Liga Argentina.

    boca huracan
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una Bombonera colmada y atravesada por el clima de tensión tras la reciente caída en la Copa Libertadores, Boca Juniors no logra reaccionar y pierde 3-1 frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El equipo de Parque Patricios golpeó en el momento justo y, hasta ahora, se está quedando con el boleto a los cuartos de final.

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    El conjunto dirigido por Diego Martínez salió decidido a imponer condiciones desde el arranque, empujado por su gente y con la obligación de cambiar rápidamente la imagen mostrada en el ámbito internacional. Sin embargo, Huracán mostró orden, intensidad y eficacia para aprovechar sus oportunidades. El Globo encontró espacios, manejó mejor los tiempos del partido y consiguió ponerse en ventaja ante el desconcierto del local.

    La apertura del marcador cayó luego de una jugada rápida que expuso las dudas defensivas de Boca, un equipo que todavía acusa el impacto anímico de la derrota sufrida días atrás en la Copa Libertadores. A partir de allí, el encuentro se volvió áspero, con más empuje que claridad por parte del Xeneize, que intentó reaccionar pero chocó una y otra vez con la firmeza defensiva de la visita.

    Huracán, por su parte, juega con inteligencia y aprovecha la presión que pesa sobre Boca. Cada recuperación y cada contraataque alimentan la ilusión de dar el gran golpe en La Bombonera y eliminar a uno de los máximos candidatos al título.

    Mientras pasan los minutos, crece la impaciencia en las tribunas y también la preocupación en el banco azul y oro. Boca necesita encontrar respuestas futbolísticas y emocionales para evitar otra noche amarga en una temporada que empieza a llenarse de interrogantes.

    El ganador de esta serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.

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