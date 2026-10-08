En final infartante, Argentina venció a Francia y avanzó a semifinales del Mundial Sub 19 de hockey sobre patines

La Selección argentina derrotó 5-4 a Francia en los cuartos de final de los World Skate Games Paraguay 2026. El equipo nacional ya espera por España o India.

En un final no apto para cardíacos, la Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines se clasificó a las semifinales del Mundial que se disputa en los World Skate Games Paraguay 2026, luego de que este jueves venciera a Francia por 5-4 en un partido intenso y de marcador cambiante.

Argentina logró imponerse gracias a los goles de Valentín Funes, Joaquín Morales, Alejo Espinoza y Bautista Romero, en dos oportunidades. Para el conjunto francés marcaron Joris Echappe, por duplicado, y Alex Louchart, también autor de dos tantos.

El equipo argentino tuvo que trabajar hasta el final para quedarse con un triunfo que le permitió avanzar entre los cuatro mejores de la competencia. Francia presentó batalla hasta los últimos minutos, pero la Selección logró sostener la ventaja y selló el 5-4 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Argentina ahora espera conocer a su próximo rival. España e India se enfrentarán este jueves desde las 20 para definir cuál de los dos seleccionados avanzará y enfrentará al conjunto argentino en semifinales.

Argentina vuelve a jugar este viernes De acuerdo con el cronograma oficial de World Skate, la semifinal está programada para este viernes 9 de octubre a las 17:30, tanto para Paraguay como para Argentina.