    • 8 de octubre de 2026 - 16:44

    En final infartante, Argentina venció a Francia y avanzó a semifinales del Mundial Sub 19 de hockey sobre patines

    La Selección argentina derrotó 5-4 a Francia en los cuartos de final de los World Skate Games Paraguay 2026. El equipo nacional ya espera por España o India.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un final no apto para cardíacos, la Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines se clasificó a las semifinales del Mundial que se disputa en los World Skate Games Paraguay 2026, luego de que este jueves venciera a Francia por 5-4 en un partido intenso y de marcador cambiante.

    Leé además

    Ataque. Joaquin Morales encabeza uno de los intentos de Argentina que venció a Francia y está en semifinales del Mundial Sub 19.

    El análisis de la clasificación; los pibes se levantaron a tiempo y Argentina está en semifinales
    javier Milei y Donald Trump.

    Argentina se sumó a un acuerdo de 15 países contra la sobreproducción industrial

    Argentina logró imponerse gracias a los goles de Valentín Funes, Joaquín Morales, Alejo Espinoza y Bautista Romero, en dos oportunidades. Para el conjunto francés marcaron Joris Echappe, por duplicado, y Alex Louchart, también autor de dos tantos.

    El equipo argentino tuvo que trabajar hasta el final para quedarse con un triunfo que le permitió avanzar entre los cuatro mejores de la competencia. Francia presentó batalla hasta los últimos minutos, pero la Selección logró sostener la ventaja y selló el 5-4 definitivo.

    Con la clasificación asegurada, Argentina ahora espera conocer a su próximo rival. España e India se enfrentarán este jueves desde las 20 para definir cuál de los dos seleccionados avanzará y enfrentará al conjunto argentino en semifinales.

    Argentina vuelve a jugar este viernes

    De acuerdo con el cronograma oficial de World Skate, la semifinal está programada para este viernes 9 de octubre a las 17:30, tanto para Paraguay como para Argentina.

    El seleccionado nacional llegará al partido entre los cuatro mejores del Mundial Sub 19 y buscará dar otro paso hacia la definición del torneo. El rival quedará determinado luego del cruce entre España e India.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

     El riesgo país volvió a subir este miércoles y regresó a la zona de los 600 puntos básicos.

    Riesgo país: volvió a subir tras dos bajas consecutivas y tocó otra vez los 600 puntos

    Caída. Argentina no pudo con el poderoso España y se juega la clasificacion con Chile.

    España goleó 7-1 a Argentina y la obliga a jugarse el pase ante Chile

    estados unidos aprobo un fondo millonario para instalar una unidad antinarcoticos de la inl en el pais

    Estados Unidos aprobó un fondo millonario para instalar una unidad antinarcóticos de la INL en el país

    de cuanto es el salario minimo en la argentina en octubre 2026

    De cuánto es el salario mínimo en la Argentina en octubre 2026