En la danza de los príncipes a la corona, Argentina aún es el rey

El Mundial calienta motores con la segunda fecha y varias clasificaciones a la Fase Final pero nadie opacó lo del campeón del mundo todavía. Pasaron los primeros 30 partidos del Mundial 2026 y la certeza es una: Argentina manda . Por juego, por goles, por Messi, por estructura de equipo, está dicho que el campeón está intacto.

Es que más allá de las clasificaciones de los locales México y Estados Unidos a la Fase Final, la cartelera de aspirantes a la corona aún no pasa de las promesas porque los candidatos no han podido opacar el tremendo arranque del campeón del mundo. En esa primera línea de los aspirantes a la corona hay que meter a Francia y su presente, Alemania y su historia, Brasil y sus estrellas, Portugal y sus ambiciones además de la evolución de los africanos y el España estelar. Uno por uno, no han podido aún plantar bandera y desteñir lo que Argentina mostró en sus primeros 90' de Mundial y el estremecedor arranque de Messi.

Francia volvió a tener de salvador a Mbappé y sus goles, pero colectivamente tuvo demasiados problemas para limpiarse a Senegal en el debut. Este lunes, contra Irak -el más débil del Grupo I- debería mostrar su real dimensión para consolidarse como el primer gran postulante a la corona.

Alemania arrancó a todo gol pero fue contra Curazao. Rival accesible, debutante absoluto. Sencillo en los papeles y más sencillo en la cancha. Su historia siempre lo posiciona entre los que hay que mirar pero este sábado, contra Costa de Marfil que ya es rival de otro calibre, debería aparecer el verdadero Alemania para confirmar sus aspiraciones.

Brasil es tema aparte. Le sobran estrellas, tiene magia, gol, clase y uno de los mejores entrenadores del mundo pero no rinde. Le costó amargura el empate contra el sorprendente Marruecos, que lo respetó demasiado cuando lo puso casi nocaut. Su segundo juego es Haití, un equipo que no es medida pero que pondrá a prueba su capacidad de reacción. Le quedará finalmente Escocia, en un partido aparte. Pero este Brasil es más ruido que nueces y eso lo puede condicionar.

Portugal se anotó como favorito pero no pasó del empate contra la República Democrática del Congo. Muchos nombres, muchos euros, la soberbia hecha fútbol de Cristiano Ronaldo y el consentido mensaje periodístico del mundo no han sido suficientes para postularlo en serio a la corona. Se le viene Uzbekstán en la segunda fecha pero aún CR7 y sus muchachos han mostrado lo que tienen, o lo que muchos creen que tienen.

España tal vez sea el candidato que más ruido hizo. Vanagloriado al exceso por su propio entrenador, el 'mejor equipo del mundo' se quedó sin respuestas ante Cabo Verde, si contra Cabo Verde. No pudo resolverlo, se terminó haciendo impotente y eso, puede que haya minado su confianza. Está debiendo un partido que lo presente como el gran candidato y será Arabia Saudita el juez de sus aspiraciones.

Los africanos con Marruecos como abanderado, mostraron poco también. Los asiáticos se quedaron en deuda. Los americanos, excepto algo de Colombia, defraudaron demasiado. En el rubro sorpresas, tal vez la Noruega de Haaland pueda que tenga un lugarcito pero claro, hay que ver cómo responde a la presión de ir avanzando.

Argentina tuvo ese arranque a fondo que conmovió a todos. A los propios, que nos quedamos tranquilos porque el Campeón está intacto y a los extraños, que entendieron que en la danza de los príncipes, el rey aún tiene la corona más que bien puesta.