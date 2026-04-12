    • 12 de abril de 2026 - 09:27

    Fabián Flaqué: "Quiero disfrutar y hacer una buena carrera en el Zonda"

    El piloto sanjuanino destacó el acompañamiento del público local.

    Fabián Flaqué. Foto: Diario de Cuyo.

    Fabián Flaqué. Foto: Diario de Cuyo.

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    Por Vanessa Chaparro

    En la previa de una nueva competencia en el Autódromo El Zonda, el piloto sanjuanino Fabián Flaqué se mostró tranquilo y enfocado en disfrutar la jornada, en un contexto que anticipa una carrera exigente del Top Race.

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    “Seguro va a ser una carrera linda, apretada, porque hay un par de autos de adelante. Más con este sistema de la grilla invertida”, explicó en diálogo con Diario de Cuyo, en referencia al formato que promete mayor competitividad desde la largada. “Seguro va a ser una carrera linda, apretada, porque hay un par de autos de adelante. Más con este sistema de la grilla invertida”, explicó en diálogo con Diario de Cuyo, en referencia al formato que promete mayor competitividad desde la largada.

    Flaqué partirá desde la tercera posición, en un grupo compacto donde los principales protagonistas estarán muy cerca entre sí. “Los tres primeros estamos largando atrás, así que va a estar apretada la carrera. De mi lado no me tengo que volver loco, quiero disfrutarla y hacer una buena carrera”, señaló.

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    Fabián Flaqué.

    El piloto también destacó el valor emocional de correr en su provincia, frente a su gente: “Es fundamental el apoyo. A los sanjuaninos nos gusta ver a un piloto local corriendo. Se dio esta oportunidad y la verdad que me encanta ver El Zonda repleto”.

    En ese sentido, expresó su deseo de que el público disfrute del espectáculo en todas las categorías presentes: “Esperemos que se den lindas carreras del Top Race, la Fórmula Renault y el TC2000”.

    Por último, al ser consultado sobre posibles cábalas antes de salir a pista, Flaqué respondió con simpleza: “No tengo cábalas, por ahí me pongo el guante derecho antes, pero nada más”.

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    La carrera se pondrá en marcha a partir de las 11:40 y promete emociones fuertes en suelo sanjuanino.

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