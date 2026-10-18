Fin de una era en San Martín: Jorge Miadosqui no se presentará a elecciones para retener la presidencia del club

Este domingo, en conferencia de prensa, post empate con Temperley, Jorge Miadosqui anunció formalmente que no se presentará a las próximas elecciones para renovar su mandato. Tras 23 años de gestión, el dirigente puso fin a los rumores y confirmó que su ciclo al frente de San Martín llegó a su fin.

Durante el contacto con los medios, Miadosqui reflexionó sobre el desgaste de la función, la exigencia diaria y el profundo compromiso que requiere conducir una institución de primer nivel. "Llega un momento en la vida que hay que tomar decisiones, y esta decisión es la más difícil para mí porque este club está hecho por las manos nuestras", expresó visiblemente emocionado.

Al repasar las dos décadas y media de conducción, el presidente optó por poner el foco en la gente: "Yo puedo decir muchas cosas, pero creo que lo más importante está en lo que han disfrutado la gente de San Martín, los hinchas, lo que han disfrutado los socios", señaló.

Además, graficó la magnitud de competir en el ascenso nacional con una frase contundente: "Ganar el Nacional B es como ganar la Champions, no sé si no es más difícil el Nacional B, por todo lo que significa, por los viajes, por todo lo que es".

El dirigente también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante todo este trayecto y se refirió al incansable trabajo cotidiano en el club: "Hay gente que trabaja todos los días en el club, son de comisión directiva y no son rentados ni nada. Hay que hacer un agradecimiento de todos los que me acompañaron durante todo este tiempo, de todos".

Consultado sobre el futuro institucional y la posibilidad latente de una acefalía ante la falta de listas o sucesores, Miadosqui reconoció que el escenario es complejo pero mantiene la expectativa de cara a la próxima asamblea: "Ojalá que encontremos una comisión directiva y que no se transforme esto en una acefalía y en una comisión normalizadora... A mí no hay forma de darme vuelta, no hay forma. No tengo posibilidades de seguir".

En la misma línea, agregó que el próximo martes se llevará a cabo la asamblea clave para definir los pasos a seguir: "Hay que esperar el martes que viene cómo se resuelve la asamblea. Ojalá que entre mañana podamos lograr y conseguir que entre todos haya una comisión directiva para poder seguir trabajando en el club".

De esta manera, San Martín entra en una etapa de definiciones cruciales de cara a los comicios, cerrando un capítulo liderado por Jorge Miadosqui, quien cerró su mensaje con un sentido agradecimiento: "Les agradezco por todos estos años juntos".