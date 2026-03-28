[FOTOS] Ironman Kids en San Juan fue una fiesta con 400 chicos y sus familias

El Ironman Kids reunió a 400 chicos en San Juan como previa del Ironman 70.3. La actividad combinó deporte, diversión y valores saludables.

El Ironman Kids en San Juan convocó a 400 chicos en una jornada llena de deporte y alegría.

Con una gran participación, el Ironman Kids en San Juan reunió este sábado a unos 400 chicos de entre 4 y 14 años en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad, organizada como antesala del Ironman 70.3, convocó a familias enteras en una jornada marcada por el deporte, la emoción y el acompañamiento.

Desde las 10:30 comenzaron a concentrarse los participantes junto a sus familias, mientras que a las 11:00 se dio inicio a las distintas categorías. El Ironman Kids en San Juan arrancó con los más pequeños, de 4 a 6 años, y finalizó con jóvenes de hasta 14, quienes completaron el circuito en medio de aplausos y aliento constante.

Ironman Kids en San Juan: deporte y valores para los más chicos El evento fue impulsado por el staff de Ironman junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deporte San Juan. Cada uno de los 400 participantes recibió su medalla, en reconocimiento al esfuerzo y la experiencia vivida.

Entre los funcionarios presentes estuvieron la intendenta Susana Laciar, el ministro Guido Romero y el secretario de Deporte Pablo Tabachnik, quienes acompañaron la jornada y destacaron la importancia de fomentar el deporte desde edades tempranas.

El Ironman Kids en San Juan se consolidó como una propuesta que combina actividad física, diversión y valores saludables, generando un espacio donde los más chicos pueden iniciarse en el mundo del deporte de manera inclusiva.