    • 28 de marzo de 2026 - 15:23

    [FOTOS] Ironman Kids en San Juan fue una fiesta con 400 chicos y sus familias

    El Ironman Kids reunió a 400 chicos en San Juan como previa del Ironman 70.3. La actividad combinó deporte, diversión y valores saludables.

    El Ironman Kids en San Juan convocó a 400 chicos en una jornada llena de deporte y alegría. &nbsp;

    El Ironman Kids en San Juan convocó a 400 chicos en una jornada llena de deporte y alegría.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una gran participación, el Ironman Kids en San Juan reunió este sábado a unos 400 chicos de entre 4 y 14 años en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad, organizada como antesala del Ironman 70.3, convocó a familias enteras en una jornada marcada por el deporte, la emoción y el acompañamiento.

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    Desde las 10:30 comenzaron a concentrarse los participantes junto a sus familias, mientras que a las 11:00 se dio inicio a las distintas categorías. El Ironman Kids en San Juan arrancó con los más pequeños, de 4 a 6 años, y finalizó con jóvenes de hasta 14, quienes completaron el circuito en medio de aplausos y aliento constante.

    Ironman Kids en San Juan: deporte y valores para los más chicos

    El evento fue impulsado por el staff de Ironman junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deporte San Juan. Cada uno de los 400 participantes recibió su medalla, en reconocimiento al esfuerzo y la experiencia vivida.

    Entre los funcionarios presentes estuvieron la intendenta Susana Laciar, el ministro Guido Romero y el secretario de Deporte Pablo Tabachnik, quienes acompañaron la jornada y destacaron la importancia de fomentar el deporte desde edades tempranas.

    El Ironman Kids en San Juan se consolidó como una propuesta que combina actividad física, diversión y valores saludables, generando un espacio donde los más chicos pueden iniciarse en el mundo del deporte de manera inclusiva.

    El entusiasmo también se vivió en cada familia presente. Padres y madres registraron cada momento, mientras los chicos corrían, trotaron o caminaron con alegría. La jornada dejó imágenes emotivas y recuerdos imborrables para todos los participantes.

    El evento forma parte del cronograma del Ironman 70.3, que tendrá su gran definición este domingo con largada en el Dique Punta Negra desde las 8:00 y llegada en la Plaza del Teatro del Bicentenario.

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