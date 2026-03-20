20 de marzo de 2026 - 23:53

[FOTOS] San Martín se quedó sin el triunfo en el último minuto ante el Santo tucumano

Por la Primera Nacional, San Martín de San Juan ganaba desde el arranque pero San Martín de Tucumán lo igualó en el quinto minuto de tiempo de descuento. Fotos: Daniel Arias

Lo que era una fiesta en las tribunas, se convirtió en un final sin celebración. Foto 1/8

Lo que era una fiesta en las tribunas, se convirtió en un final sin celebración.

Por

En el minuto 50 del segundo tiempo, el Santo tucumano consiguió el gol de la igualdad. Foto 2/8

En el minuto 50 del segundo tiempo, el Santo tucumano consiguió el gol de la igualdad.

Por

El Verdinegro, que viene de dos derrotas como visitante, buscaba recuperarse ante un equipo que llegó invicto a la cita. Foto 3/8

El Verdinegro, que viene de dos derrotas como visitante, buscaba recuperarse ante un equipo que llegó invicto a la cita.

Por

El desarrollo del partido fue equilibrado tras el gol inicial, con el conjunto visitante ganando terreno progresivamente. Foto 4/8

El desarrollo del partido fue equilibrado tras el gol inicial, con el conjunto visitante ganando terreno progresivamente.

Por

Desde el arranque, el equipo dirigido por Ariel Martos mostró decisión y eficacia: a los 4 minutos del primer tiempo, Federico Murillo abrió el marcador. Foto 5/8

Desde el arranque, el equipo dirigido por Ariel Martos mostró decisión y eficacia: a los 4 minutos del primer tiempo, Federico Murillo abrió el marcador.

Por

San Martín golpeó de entrada y le ganaba al Santo tucumano en Concepción Foto 6/8

San Martín golpeó de entrada y le ganaba al Santo tucumano en Concepción

Por

&nbsp; ¡Comenzó el partido! San Martín (SJ) y San Martín (T) juegan en el estadio 27 de Septiembre, con arbitraje de Juan Nebietti. Foto 7/8

 

¡Comenzó el partido! San Martín (SJ) y San Martín (T) juegan en el estadio 27 de Septiembre, con arbitraje de Juan Nebietti.

Por

San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa. Foto 8/8

San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa.

Por

Las Más leidas

Te Puede Interesar

Te puede interesar

Ataque. Genaro Rossi lucha con Ferreyra. San Martín empezó ganando pero se durmió y los tucumanos se lo empataron.

A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos

Molestias. Gabriel Hachen es uno de los que genera en San Martín pero no estaría a pleno para recibir a los tucumanos.

San Martín y el desafío de recibir a uno de los grandes para volver a empezar en San Juan

Pasado. Ariel Martos llegó desde Tucumán a San Juan y este viernes jugará ante su ex-equipo en la Primera Nacional.

San Martín prepara un partido más que especial con el Ciruja tucumano