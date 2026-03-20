[FOTOS] San Martín se quedó sin el triunfo en el último minuto ante el Santo tucumano

Por la Primera Nacional, San Martín de San Juan ganaba desde el arranque pero San Martín de Tucumán lo igualó en el quinto minuto de tiempo de descuento. Fotos: Daniel Arias
Lo que era una fiesta en las tribunas, se convirtió en un final sin celebración.
En el minuto 50 del segundo tiempo, el Santo tucumano consiguió el gol de la igualdad.
El Verdinegro, que viene de dos derrotas como visitante, buscaba recuperarse ante un equipo que llegó invicto a la cita.
El desarrollo del partido fue equilibrado tras el gol inicial, con el conjunto visitante ganando terreno progresivamente.
Desde el arranque, el equipo dirigido por Ariel Martos mostró decisión y eficacia: a los 4 minutos del primer tiempo, Federico Murillo abrió el marcador.
San Martín golpeó de entrada y le ganaba al Santo tucumano en Concepción
¡Comenzó el partido! San Martín (SJ) y San Martín (T) juegan en el estadio 27 de Septiembre, con arbitraje de Juan Nebietti.
San Martín confirmó el equipo y va por un triunfo clave en casa.