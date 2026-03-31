Iglesia se prepara para la Ansilta XK Race un desafío para los que aman el deporte

El desafío está planteado. No es para cualquiera. La Ansilta XK Race se desarrollará en la zona de Iglesia, en Rodeo, a los pies de la Cordillera de Los Andes con inmejorables vista a glaciares, y en donde los ríos que nacen allí desembocan en el Embalse Cuesta del Viento.

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En el diqueo se realizará el kayak entre el lago, islas paradisíacas y rios. En el trekking llegarán a una cumbre emblemática con mucha navegación. Las etapas de Mountain Bike son muy desafiantes en terrenos de enduro y muchas huellas mineras.

La invitación para todos los amantes del deporte aventura es del 23 al 25 abril próximos. Ya se abrieron la inscripciones. Debiendo realizarr una pre-inscripción a través del FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCION en esta web y abonando exclusivamente la seña especificada en carácter de reserva de cupo mediante depósito o transferencia Bancaria (en el formulario figuran los datos de los bancos).

Los costos de las inscripciones son los siguientes: Equipos ELITE: Equipos Nacionales $400mil por persona; Equipos de 4 Integrantes tienen $20mil de descuento por persona. Señas de preinscripción necesaria: en un pago de $360.000 por equipo por transferencia bancaria o efectivo. Categorías DESAFÍO PRO: Equipos Nacionales $37.000 por persona. Equipos de 4 tienen $20.000 de descuento por persona. Señas de preinscripción necesaria: $350.000 en un pago por transferencia bancaria o efectivo. Categorías AVENTURA: $340.000 por persona. Categorías CHALLENGE: $270.000 por persona.

La inscripción incluye: Mapas color; Remera souvenir de regalo (tamaño estilo running); Remera oficial de carrera (obligatoria por debajo de cualquier prenda y tamaño XL); Acceso a link de fotos de toda la carrera; Medalla finisher; Producto de sponsors; Números para MTB-Kayak y Trekking; Seguro Accidentes Personales; Hidratación Nutremax en las AT y Stop y Kit de Sponsors

LAS DISTANCIAS Y CATERGORIAS

Distancias (Trk+Mtb+Kayak): 180 para ELITE / 160km para DESAFÍO-PRO / 120 km en 2 etapas para Categorías AVENTURA.

Tiempo de carrera: para todas las categorías se calcula 24hs para los primeros y 36hs para los últimos.

Categoría 1: ELITE MIXTO 180km

Categoría 2: ELITE CABALLEROS 180km

Categoría 3: DESAFÍO-PRO MIXTOS 160km

Categoría 4: DESAFÍO-PRO CABALLEROS 160km

Categoría 5: AVENTURA MIXTOS - 1 a 2 integrantes. - 2 etapas - 120km

Categoría 6: AVENTURA CABALLEROS - 1 a 2 integrantes. - 2 etapas - 120km

Categoría 7: Challenge - 1 a 2 Integrantes - 2 ETAPAS - 80KM

CRONOGRAMA

La actividad en Rodeo comenzará el jueves y culminará el sábado 25 de abril.

Jueves 23 Abril - Rodeo/Iglesia: 14 a 19hs se realizarán acreditaciones, fotos de teams, control de equipamiento, etc. 19hs charla técnica OBLIGATORIA.

Viernes 24 Abril: 8hs Largada Categoría Aventura, Carrera full day. Stop nocturno solo para categorías Aventura 120k.

Sábado 25 Abril: 6am 2da Largada de categorías Aventura; Llegadas todo el día en Rodeo; Por la tarde/noche: entrega de premios.

LOGISTICA

Se trasladarán bolsas de Kayak: elementos del kayak + adicionales. Noserá necesario caja de Bike. La bike no se trasladará. Se podrá comprar comidas en algunas de las AT. KAYAK: los que alquilan tienen incluido el traslado. Los que no alquilan y llevan kayak propios deberán pagar ese traslado. Los mismo son antes de la carrera y durante la carrera.