    • 16 de junio de 2026 - 17:16

    Inés Gutiérrez arrasó con todo en el Abierto Argentino en Catamarca

    La biker sanjuanina Inés Gutiérrez se quedó con las pruebas del fin de semana en San Fernando del Valle de Catamarca.

    Demoledora. Inés Gutiérrez dominó la primera fecha del Abierto Argentino en Catamarca con doble triunfo.

    Demoledora. Inés Gutiérrez dominó la primera fecha del Abierto Argentino en Catamarca con doble triunfo.

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    Por Ariel Poblete

    Un fin de semana espectacular y productivo para la sanjuanina Inés Gutiérrez que en Catamarca dejó claro que este segundo semestre será de protagonismo al ganar las dos especialidades de esta fecha inaugural. Doble triunfo para abrir un panorama más que prometedor de cara a los ODESUR, el gran objetivo.

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    Con más de 200 participantes, el Club Mountain Bike Catamarca (CMTB), efectuó el fin de semana la 1ra fecha del Abierto Argentino UCI de mountain bike en las especialidades de XCO (Cross Country Olímpico) y XCC (Short Track), que tuvo la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

    La actividad tuvo epicentro en la zona de El Jumeal y con cita válida por el Abierto Argentino UCI, además de ser la 3ra fecha Regional.

    Inés ya sintió que venía bien el finde cuando el sábado, en la prueba del Short Track lideró con absoluta categoría en Elite de Damas. El domingo, en la jornada de cierre en la prueba de XCO, Inés largó muy bien adelante y ya en la tercera vuelta hizo la ventaja necesaria como para ganar todo.

    'Realmente muy sorprendida por el rendimiento en Catamarca porque hace apenas dos semanas volví a los entrenamientos, estaba en pretemporada pero desde el primer día ya sentí señales de que venía bien y se dio ganar las dos jornadas. Esta prueba fue muy importante porque era categoría 1 de UCI y entregaba puntos fuertes para los grandes objetivos de esta parte del año que miran a los Juegos ODESUR del mes de septiembre en Rafaela. Ha sido un fin de semana más que productivo porque encontramos un rendimiento bueno con poco tiempo de entrenamientos atrás', resumió Inés. 'Realmente muy sorprendida por el rendimiento en Catamarca porque hace apenas dos semanas volví a los entrenamientos, estaba en pretemporada pero desde el primer día ya sentí señales de que venía bien y se dio ganar las dos jornadas. Esta prueba fue muy importante porque era categoría 1 de UCI y entregaba puntos fuertes para los grandes objetivos de esta parte del año que miran a los Juegos ODESUR del mes de septiembre en Rafaela. Ha sido un fin de semana más que productivo porque encontramos un rendimiento bueno con poco tiempo de entrenamientos atrás', resumió Inés.

    Ahora, la próxima prueba de este Argentino se realizará en el mes de julio en Tandil, provincia de Buenos Aires. La tercera, ya en septiembre irá a Jujuy y el cierre se desarrollará en Mar del Plata.

    Inés está casi en plena pretemporada y los primeros resultados de esta etapa del año le abren un camino más que prometedor pensando en los compromisos internacionales a los que apunta la biker sanjuanina.

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