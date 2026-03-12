12 de marzo de 2026 - 10:09

IRONMAN 70.3 San Juan 2026: los circuitos y distancias de una prueba especial

El Ironman 70.3 de triatlón será el domingo 29 de marzo, con inicio en Dique Punta Negra y final en Plaza Bicentenario.

box iron
Por Redacción Diario de Cuyo

El próximo domingo 29 de marzo 2026 se llevará a cabo el quinto IRONMAN 70.3 en San Juan. Esta competencia deportiva de triatlón está catalogada como una de las más exigentes de todo el mundo. Es organizada por World Triathlon Company, cuenta con apoyo de Gobierno de San Juan y patrocinio de empresas privada.

La carrera es una comunión de tres disciplinas: nado en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie. A continuación, la información completa sobre los circuitos y distancias de carrera con mapas incluidos:

Aguas abiertas – 1,9 KM

Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan siguiendo la línea de las boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Ciclismo en ruta – 90 KM

Es el segundo tramo de la competencia. El mismo inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en Plaza del Bicentenario, a los pies del teatro. El recorrido incluye paso por el frente de Camping Municipal Cerro Blanco (Ruta Provincial 12), Calle Las Moras, villa cabecera de Ullúm, descenso de Dique Ullúm, paso por el frente de Parque Faunístico y Camping El Pinar (Ruta Provincial 60), localidad Marquesado, Rivadavia por Avenida Libertador General San Martín, ingreso a Avenida Circunvalación en Capital para medio giro, salida de la avenida y final a un costado del Teatro del Bicentenario.

Carrera a pie – 21.1 KM

Es el tercer y último tramo de la competencia. Los atletas inician en Plaza Bicentenario y realizan tres giros a un circuito urbano de Capital. El mismo incluye pasos por lugares emblemáticos de la provincia como Estadio Aldo Cantoni, Museo de la Historia Urbana, Plaza España y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, el primer monumento histórico nacional de Argentina, por citar algunos ejemplos.

Descripción general del circuito IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 (www.ironman.com/races/im703-san-juan/course#bike)

Los interesados en participar aún están a tiempo de inscribirse. La información para el registro está disponible en el siguiente enlace IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 (www.ironman.com/races/im703-san-juan). Habrá presentes atletas de toda la provincia, de distintas ciudades argentinas y otros países de distintas latitudes.

LOS CIRCUITOS DEL IRONMAN 70.3

nado iron
bici iron
pie iron
