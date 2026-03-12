Shock por la muerte de una gloria del fútbol sudamericano

Compartir







El fútbol uruguayo está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera golero y gerente deportivo del Montevideo Wanderers, institución en la que trabajó durante muchísimos años, incluso mientras cursaba una dura enfermedad.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", publicó en sus redes sociales la institución del Prado.

Además, Wanderers dio detalles del velatorio de Nanni que se llevará a cabo en la jornada de este martes de 10:00 a 13:00 horas en la empresa Luis Moro de Sayago.

mn Mauricio Nanni Nanni trabajó durante muchísimos años como gerente deportivo del equipo Bohemio y se mantuvo en funciones en la gestión que encabezó Germán Barcala incluso lidiando contra un cáncer que le diagnosticaron hace algunos años.

El exgolero viajó a San Pablo para encarar una serie de tratamientos e intervenciones en ese período y en el último tiempo, ya con Jorge "Chifle" Barrios al mando del club, había llegado a un acuerdo para no continuar en sus funciones debido a que le era muy complicado trabajar lidiando con esa enfermedad.