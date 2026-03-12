12 de marzo de 2026 - 09:10

Shock por la muerte de una gloria del fútbol sudamericano

Se trata de Mauricio Nanni, exjugador y gerente deportivo de Wanderers

Tristeza por la muerte dle futbolista.

El fútbol uruguayo está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera golero y gerente deportivo del Montevideo Wanderers, institución en la que trabajó durante muchísimos años, incluso mientras cursaba una dura enfermedad.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", publicó en sus redes sociales la institución del Prado.

Además, Wanderers dio detalles del velatorio de Nanni que se llevará a cabo en la jornada de este martes de 10:00 a 13:00 horas en la empresa Luis Moro de Sayago.

Mauricio Nanni

Nanni trabajó durante muchísimos años como gerente deportivo del equipo Bohemio y se mantuvo en funciones en la gestión que encabezó Germán Barcala incluso lidiando contra un cáncer que le diagnosticaron hace algunos años.

El exgolero viajó a San Pablo para encarar una serie de tratamientos e intervenciones en ese período y en el último tiempo, ya con Jorge "Chifle" Barrios al mando del club, había llegado a un acuerdo para no continuar en sus funciones debido a que le era muy complicado trabajar lidiando con esa enfermedad.

Durante la presidencia de Barcala, Nanni llegó a trabajar incluso estando internado ya que le dedicaba muchísimas horas a Wanderers, club en el que se transformó en una persona muy querida por todos los Bohemios y donde forjó también una relación importante ya que su hijo Franco juega en las juveniles de la institución.

