Ironman 70.3: Veladero presente con dos equipos en la gran cita del triatlón en San Juan

El Ironman 70.3 moviliza todo en San Juan . Todas las estructuras de la vida de la provincia se hacen parte y la minería no se queda afuera. Es que Veladero además de ser uno de los sponsors principales, participa compitiendo y este año, nuevamente tendrá sus representantes con dos equipos en Posta y dos triatletas que lo harán completo.

El Equipo 1 estará integrado por Jesús Domínguez en Natación, Cristian Miguel Pizano en Running y Rolando Guerra en Ciclismo. En tanto, el Equipo 2 contará con Julieta Díaz en Natación, Federico Galoviche en Ciclismo y Renso Ontiveros en Running. Además, Mauricio Tapia y Mauro Pirán asumirán el desafío de manera individual, compitiendo en las tres disciplinas.

No es sencillo para cualquier triatleta combinar y ajustar horarios para entrenamientos, más estando el plena cordillera en turnos de 14 días en altura. Pero Veladero siempre ha buscado promover deporte y salud entre su gente y de la mano de Laura Hernández, la empresa minera facilitó todo para que sus 8 atletas tuvieran facilidades para preparar un Ironman.

Están en la recta final de la preparación. Algunos ya en San Juan desde la semana pasada, otros que bajarán este jueves casi contrarreloj y un par más que cortarán su turno en la mina para poder participar. Cada protagonista con sus sensaciones.

Cristian Miguel Pizano (Especialista de Respuesta a Emergencias): Trabajo en Veladero desde hace casi 10 años y actualmente me desempeño en el área de brigada de emergencia. Ingresé a la compañía a los 18 años como operador fuera de ruta, y con el tiempo tuve la oportunidad de crecer y cambiar de área, lo que me permitió formarme y asumir nuevas responsabilidades dentro de la mina. En cuanto a lo deportivo, siempre estuve muy ligado al deporte en general. Si bien no tengo experiencia previa en competencias de este tipo, el desafío del Ironman 70.3 representa para mí una gran motivación personal. Me preparo día a día con disciplina, especialmente en la parte de running, que es mi especialidad dentro de la posta. Mi vida deportiva esta ligado al boxeo. De los 12 años que voy al Mocoroa. Y siempre entrene. Hoy si bien me desempeño como presidente del Mocoroa. Nunca deje de entrenar'.

Rolando Guerra (Operador Mecánico Multifunción): 'Trabajo aproximadamente en Veladero hace 16 años en mantenimiento de equipos, mi gusto por el deporte es bastante. En bicio de ruta no tengo experiencia pero siempre es un buen momento para comenzar no tenia bici y la empresa me ayudo a conseguirla, así que vamos a probar y representarla.Me entusiasma la competencia, estoy seguro que en el equipo existirá cooperación mutua y una muy buena comunicación. Disfrutar la experiencia y demostrar los valores que vivimos día a día.”

Jesús Domínguez (Mecánico): Con más de 18 años en la compañía, Jesús combina su recorrido en distintas áreas con una fuerte vocación por el deporte. Fue parte de la selección sanjuanina derugby y hoy se prepara intensamente para este desafío. “Es un orgullo y una responsabilidad. Como equipo queremos dejar una huella y representar a Veladero de la mejor manera.”

EQUIPO 2 VELADERO

Renso Ontiveros (Supervisor Senior de Cadena de Abastecimiento): Con casi 14 años en Veladero y experiencia en competencias de alta exigencia, encuentra en el deporte su cable a tierra. “Queremos dejar bien alto el nombre de Veladero y demostrar que, con coordinación y trabajo en equipo, podemos alcanzar cualquier meta.

Julieta Díaz (Operadora de Camión Fuera de Ruta): Con 4 años en la operación, combina su rol con la Brigada de Emergencia Voluntaria. Su experiencia en natación y competencias la impulsa a afrontar este desafío con confianza. 'Es un orgullo enorme representar a Veladero y demostrar que también compartimos desafíos que nos unen'

Federico Galoviche (Especialista en Procesos): Apasionado por el ciclismo desde chico, se prepara combinando entrenamiento en mina y salidas de larga distancia. 'Yo trabajo en Veladero desde hace 5 años, empecé como técnico geofisico y hoy me desempeño como técnico/líder de valle de lixiviacion. En cuanto a la actividad deportiva, hago MTB desde niño, algo que me inculcó mi papá, hoy intento competir en mtb y ciclismo de ruta cuando tengo la oportunidad. Queremos disfrutar la experiencia, acompañarnos como equipo y dar lo mejor en la carrera.”

IRONMAN COMPLETO

Mauro Pirán (Supervisor de Administración de Campamento): Tras su participación en 2025 representando a Veladero, vuelve a competir con el objetivo de disfrutar la experiencia y lograr una carrera equilibrada. 'Soy supervisor del área de Administración de Campamento, hace 7 años que formó parte de Veladero. Desde el área administración de Campamento y con la ayuda de nuestras empresas colaboradoras nos encargamos de toda la gestión del campamento, ente varias tareas, facilitar a todos los trabajadores de veladero los servicios de hospedaje, alimentación y aseo. En lo deportivo me considero una persona que le gusta el deporte, como medio para despejar la mente y tener hábitos más saludables. Soy un deportista amateur, práctico triatlón hace algunos años, tuve la oportunidad de estar en dos de las anteriores ediciones del Ironman 70.3. Cómo es un deporte que implica 3 disciplina se trata de equilibrar el tiempo en familia, trabajo y entrenamiento, ahí está el verdadero desafío. Intento entrenar lo más que puedo, pero priorizando mi familia y el trabajo. También trato de mantener buenos hábitos de alimentación y estar en forma. El apoyo de las personas que están a mi alrededor es fundamental para mí”.

Mauricio Tapia (Especialista de Respuesta de Emergencia): Con 15 años de experiencia, este año asume el desafío completo en modalidad individual, luego de su experiencia previa en equipo, donde en la edición pasada participó en ciclismo representando a Veladero. 'Este año, gracias al entusiasmo y la experiencia que viví el año pasado, me puse a entrenar para poder correr una fecha del 70.3 en categoría individual. Se me está haciendo muy duro, pero trato de no aflojar: entreno todos los días.