Karim Adárvez volvió al podio con una medalla en Buenos Aires

Podio. El judoca sanjuanino Karim Adarvez fue uno de los destacados del Open Buenos Aires.

El deportista sanjuanino Karim Adárvez consiguió la medalla de bronce en el Open Internacional de Buenos Aires, una de las competencias más importantes del circuito panamericano de judo y que marcó su regreso a un podio internacional tras varios años de adaptación deportiva.

El judoca, que integra el programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte y actualmente reside en España, compite desde hace un tiempo en la categoría hasta 73 kilogramos, luego de haber dejado atrás la división hasta 66 kilogramos en busca de un desarrollo deportivo más favorable.

OPEN BUENOS AIRES n el certamen, Adárvez inició su participación con una victoria por IPPON ante un representante de Paraguay. Posteriormente, superó a un rival de Panamá en un combate que se definió en tiempo extra y avanzó a las semifinales, instancia en la que cayó ante un competidor de Canadá.

En la lucha por la medalla de bronce, el sanjuanino se impuso ante un representante de Estados Unidos y aseguró el tercer lugar de la competencia, logrando un resultado que ratifica su crecimiento deportivo y su proyección internacional.