    • 19 de julio de 2026 - 19:21

    Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026

    Lionel Messi luchó por segunda Copa del Mundo consecutiva por ser el máximo goleador, pero nuevamente el francés se quedó con el galardón.

    Kilyan Mbappé.-

    Kilyan Mbappé.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se otorga al máximo goleador del certamen, volvió a quedar en manos de Kylian Mbappé. El francés, que también se había impuesto en Qatar 2022 en este rubro, convirtió 10 goles y le volvió a ganar la pulseada a Lionel Messi, quien cerró su participación con ocho.

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    Messi no convirtió en la final del Mundial contra España y, de esta manera, Mbappé se quedó con el liderazgo de la carrera por la Bota de Oro del Mundial. El delantero del Real Madrid aprovechó su última oportunidad en el partido por el tercer puesto este sábado contra Inglaterra y marcó dos goles para quedar primero.

    Más atrás, Jude Bellingham cerró su Mundial con siete goles tras anotar frente a Francia e igualó a Erling Haaland, quien había quedado afuera de la pelea luego de la eliminación de su selección en los cuartos de final.

    La definición por ser el máximo goleador del Mundial recuerda inevitablemente lo ocurrido en Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo, Argentina levantó el trofeo y Messi fue elegido como el Balón de Oro del certamen, pero la Bota de Oro terminó en manos de Mbappé, que finalizó con un gol más que el capitán argentino.

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