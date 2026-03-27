    • 27 de marzo de 2026 - 17:29

    La angustia de Joaquín Panichelli luego de que se confirmara que se perderá el Mundial 2026

    El delantero argentino Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026.

    Joaquín Panichelli publicó un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

    Joaquín Panichelli publicó un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

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    El delantero argentino Joaquín Panichelli publicó un doloroso mensaje este viernes en su cuenta oficial de Instagram luego de la lesión en su rodilla derecha que lo hará perderse el próximo Mundial.

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    “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, fue una de las frases que posteó el argentino de 23 años.

    El delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la Ligue 1 de Francia con 16 tantos se lesionó durante el entrenamiento vespertino del jueves.

    "La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice", fue otro de los sentidos mensajes de Panichelli.

    Como último mensaje del comunicado, agradeció todas las muestras de cariño que le brindaron los fanáticos en las últimas horas tras enterarse de su lesión.

    Lionel Scaloni lo había citado por primera vez para el amistoso ante Angola a fines de 2025 y volvió a citarlo para esta nueva fecha FIFA, con la intención de darle más minutos para evaluarlo.

    Sin embargo, el sueño del delantero formado en River se derrumbó con esta inesperada lesión que le hará perder el resto de la temporada y que sufrió por segunda vez en su carrera.

    El mensaje completo de Joaquín Panichelli en Instagram

    “A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie. Hoy me toca vivir uno de los momentos mas duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño”.

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