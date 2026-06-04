Arbitros: los otros argentinos que juegan sin hinchada en el Mundial

lSe viene el Mundial 2026 y Argentina juega otro partido. En el mundo de los árbitros, el referato nacional desembarca con una presencia récord con tres arbitros principales y sus equipos para ofrecer justicia en México, Canadá y Estados Unidos . Tres nombres que jugarán su Mundial sin hinchada.

Apertura de fútbol local: se conocen los árbitros que dirigirán los cuatro encuentros de Cuartos de final

Junto con los jugadores, los árbitros tendrán una porción del protagonismo en el Mundial 2026. Argentina estará representada por tres referís, en un torneo que tendrá 48 equipos y 104 partidos, en los que los colegiados deberán controlar el cumplimiento de las reglas.

Por primera vez, Argentina estará representada por tres delegaciones arbitrales en la Copa del Mundo. Estarán encabezadas por Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. La nómina también incluye a los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

Facundo Tello es árbitro FIFA desde 2019 y cuenta con la mayor presencia en duelos internacionales. Dirige a nivel Conmebol en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Eliminatorias, además de participar en escenarios de la UEFA y Concacaf. También formó parte de la terna arbitral argentina en Qatar 2022.

Árbitro FIFA desde 2015, Darío Herrera tiene amplia experiencia internacional y es una de las caras más conocidas a nivel local. Se destaca por administrar bien las emociones de los jugadores y es raro que los partidos se le vayan de las manos. En una edición particular como el Mundial 2026, con muchas selecciones nuevas, sus habilidades serán bien valoradas.

En el caso de Falcón Pérez, es árbitro FIFA desde 2022. Dentro de la nueva generación, es considerado uno de los que más potencial tiene para conducir a nivel internacional. Su aspecto más flojo es la falta de experiencia fuera del fútbol argentino.

SUS SUELDOS

Si bien FIFA no acostumbra a revelar cifras ni acuerdos económicos, un exarbitro dio a conocer cuánto embolsarían sus colegas por participar en la Copa del Mundo que por primera vez se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El réferi inglés Mark Clattenburg dio un reportaje al podcast Whistleblowers en el que hizo una proyección de ingresos de sus colegas en el próximo Mundial: “Podrían recibir entre u$s60.000 y u$s70.000 por todo el torneo”, estimó.

“Les diré cuál era el salario durante el Mundial de 2018, ya que en realidad no ha aumentado mucho. Los árbitros más exitosos ganaron alrededor de 60.000 euros en la Eurocopa 2016, si no me equivoco, y eso incluye arbitrar la final”, dijo Clattenburg. Y añadió: “Se recibe un poco más en las etapas finales y los últimos partidos”, contó el ex réferi inglés.

Clattenburg aportó más detalles sobre el salario que percibirán los árbitros en el próximo Mundial. “Si lo comparás con lo que se paga en el juego, parece bastante bajo. Creo que optaron por un valor muy alto por partido, pero si llegás a la final del Mundial de 2026, el valor oscila entre u$s60.000 y u$s70.000”, afirmó el inglés.

Además, contó que los árbitros también reciben un ingreso diario por cada jornada que pasan en la Copa del Mundo. Por lo que cuanto más lejos llegan, más cobran. La participación de los árbitros en las instancias finales también depende de qué tan lejos llegue la selección de su país.