La muerte que conmueve a todo Rosario Central: la palabra del jugador y del club

Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán.

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Alejo Véliz fue la figura de Central con sus dos goles para encaminar la victoria ante Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito. Una vez finalizado el encuentro, el delantero canalla le dedicó el doblete a su abuelo Heraldo, quien estaba atravesando un complicado momento de salud.

En las declaraciones post partido, el oriundo de Bernardo de Irigoyen aseguró a para quien fue la sentida dedicatoria: "Para mí abuelo, que seguro me está mirando ahí como puede, no la estamos pasando bien. Las pocas palabras que me pudo decir fueron que haga un gol para él".

Además, agregó visiblemente emocionado: "Es un momento jodido, pero le quiero regalar esto y agradecerle por todo lo que me dio y la fuerza que me da para seguir".

veliz Alejo Veliz. El posteo de Véliz y el comunicado de Central El primero en confirmar el fallecimiento fue el propio atacante, quien lo hizo mediante un posteo en su cuenta de Instagram: "Serás luz en mi camino, mi ángel y motor, volá alto nono. Te amo. Gracias infinitas por absolutamente todo", acompañado de una foto abrazado con Heraldo.

Luego, el club de Arroyito emitió un comunicado lamentando la noticia: "Desde el Club Atlético Rosario Central acompañamos a nuestro jugador, Alejo Veliz, en este difícil momento por el fallecimiento de su abuelo. Nuestras más sinceras condolencias para él y toda su familia".