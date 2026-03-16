La noticia sobre Franco Colapinto que genera expectativas en fanáticos de la Fórmula 1 en la Argentina

Franco Colapinto está en conversaciones para realizar una exhibición en Argentina a fines de abril , aprovechando la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en el calendario de la Fórmula 1 .

La posibilidad fue mencionada por Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien explicó que existen gestiones en marcha para concretar el evento junto al equipo Alpine .

“Lo de Franco es un condimento, hace que todos nos ilusionemos. Estamos terminando de ver con Alpine y el equipo de Franco. Son procesos que se dan en función de llegar a la Fórmula 1”, contó Turnes en diálogo con el programa MK Registrado.

De confirmarse, la exhibición permitiría que Colapinto vuelva a presentarse ante el público argentino en medio de su temporada en la máxima categoría del automovilismo.

“El Gálvez es una realidad”

Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que las obras en el autódromo Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya están en marcha y avanzan según lo previsto. “El Gálvez es una realidad. Hace dos meses que arrancaron las obras, que están divididas en tres grandes áreas: la parte edilicia, la pista y la tecnológica”, explicó.

El funcionario detalló que actualmente ya se trabaja en los dos primeros frentes. “Hoy están en curso las obras edilicias y de la pista, que tendrían que estar terminadas entre noviembre y diciembre. Estaríamos llegando bien. En ese interín también estamos trabajando en lo que será el MotoGP del año próximo, que podría realizarse entre marzo o abril, y después el sueño de que suceda o no la Fórmula 1”, señaló.