La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao y terminó bailando con los jugadores en el vestuario

La argentina estuvo presente en Kansas junto a Guillermo y la princesa Ariane para ver a la selección caribeña. Antes, la familia real alentó a los Países Bajos frente a Suecia.

El histórico empate sin goles que Curazao consiguió frente a Ecuador en el Mundial 2026 no solo fue celebrado por los futbolistas y los hinchas. La reina Máxima de los Países Bajos también se sumó a los festejos y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

Tras el encuentro disputado en Estados Unidos, la monarca visitó el vestuario del seleccionado caribeño para felicitar a los jugadores por la hazaña conseguida. Curazao, que participa por primera vez en una Copa del Mundo, logró sumar el primer punto mundialista de su historia al resistir los constantes ataques ecuatorianos y sellar un inolvidable 0 a 0.

La celebración continuó con un clima de fiesta dentro del camarín. Allí, la reina Máxima compartió un momento distendido con el plantel y hasta se animó a bailar junto a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, en imágenes que rápidamente recorrieron las redes sociales.