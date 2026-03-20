    • 20 de marzo de 2026 - 22:28

    La Selección Argentina confirmó el segundo amistoso antes del Mundial y será ante Zambia

    La Selección Argentina jugará ante Zambia en La Bombonera el 31 de marzo, en el último ensayo previo al Mundial 2026.

    La Selección Argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial. &nbsp;

    La Selección Argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina ya tiene definido su último compromiso antes del Mundial 2026: enfrentará a Zambia el próximo 31 de marzo en La Bombonera, según confirmó la AFA. El encuentro será clave para ajustar detalles en la recta final de la preparación.

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    El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en esta fecha FIFA, ambos en el estadio de Boca, buscando llegar con rodaje competitivo a la máxima cita del fútbol mundial.

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    El primero de los compromisos será ante Mauritania el 27 de marzo, mientras que el segundo, confirmado en las últimas horas, será frente a Zambia el 31 de marzo a las 20:15. Ambos partidos se jugarán en La Bombonera.

    Zambia, conocido como las “Balas de Cobre”, ocupa el puesto 91 del ranking FIFA y aparece como una alternativa tras la caída de la negociación con Guatemala por cuestiones reglamentarias.

    El objetivo del cuerpo técnico es claro: llegar con el equipo aceitado y con variantes probadas para defender el título conseguido en Qatar, en una nueva Copa del Mundo que genera enorme expectativa.

    La Bombonera y un antecedente antes de un Mundial

    No es la primera vez que la Selección elige este escenario en la previa de una Copa del Mundo. Antes de Rusia 2018, el equipo nacional goleó 4-0 a Haití con una gran actuación de Lionel Messi.

    En aquella oportunidad, pese a la buena previa, el equipo quedó eliminado en octavos de final, por lo que ahora el desafío será diferente: consolidar un equipo competitivo para ir por otro título.

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