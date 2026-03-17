La Selección argentina de hockey sobre patines afina detalles para la Copa de las Naciones en Montreux

La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes cosechó dos medallas de oro en velocidad en la Liga Nacional de Clubes

Tras la cancelación de la Finalissima, la Selección Argentina jugará un amistoso con Guatemala

El combinado nacional llegará al certamen con la responsabilidad de defender el título obtenido en la última edición, cuando se consagró campeón tras vencer a Portugal en la final y alcanzar así su cuarta corona en la historia del torneo.

Teniendo en cuanta que los seleccionados se encuentran disputando los campeonatos europeos, parte del staff técnico que se encuentra en San Juan emprenderá el viaje a Suiza el 29 de este mes. Todos se reunirán el 30 para concentrarse e inmediatamente dar inicio a la competencia. Con una base consolidada y el objetivo claro de repetir el título, la Selección argentina inicia una nueva ilusión en suelo europeo, en busca de seguir escribiendo su historia grande en el hockey sobre patines.

Entre los citados se destacan Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Danilo Rampulla, quienes militan en el Sporting de Portugal, además de Lucas Ordóñez (Benfica), Ezequiel Mena (Porto), Jerónimo García (Patí Calafell), Lucas Martínez y Franco Platero (UD Oliveirense).

En el arco, el seleccionado argentino contará con Constantino Acevedo (Benfica), Valentín Grimalt (Hockey Bassano, Italia) y Bautista Acevedo (Hockey Club Quévert, Francia), conformando un tridente de arqueros con presente internacional y proyección, que aporta equilibrio y seguridad al equipo.

El cuerpo técnico estará encabezado por José Luis Páez, Diego Mir y Reinaldo García como directores técnicos. El staff se completa con Joao Babarra en el área de análisis, Gabriel Nunes como fisioterapeuta, Gustavo Represas en alto rendimiento, Ramón Riverola en performance competitiva, Javier Ríos en la gerencia administrativa, Emiliano Schlamelcher en prensa y Sergio Ramini como coordinador de las Selecciones Argentinas.

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El cronograma para la Selección argentina

En cuanto al calendario, Argentina hará su debut el miércoles 1 de abril frente al local Montreux, en un encuentro que comenzará a las 13 horas. Luego, el jueves 2 desde las 11, se medirá ante Angola, mientras que cerrará la fase clasificatoria el viernes 3 frente a Italia, desde las 15.

Las selecciones participantes en la Copa de las Naciones

Además de estos equipos, el torneo contará con la participación de potencias como Portugal, España y Francia, lo que garantiza un certamen de alto nivel competitivo.