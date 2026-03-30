    • 30 de marzo de 2026 - 17:54

    La Selección argentina de hockey sobre patines goleó en su último amistoso antes del debut en Montreux

    La Selección dirigida por José Luis Páez, se impuso 12-1 ante Pully RHC en la previa de la Copa de las Naciones. El debut será este miércoles frente al local.

    La Selección argentina de hockey sobre patines cerró su preparación de cara a la Copa de las Naciones con una contundente victoria en Suiza. Gonzalo Romero es una de las piezas clave para Argentina. Fotos: Emiliano Schlamelcher, prensa Comité.

    La Selección argentina de hockey sobre patines cerró su preparación de cara a la Copa de las Naciones con una contundente victoria en Suiza. Gonzalo Romero es una de las piezas clave para Argentina. Fotos: Emiliano Schlamelcher, prensa Comité.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina de hockey sobre patines cerró su preparación de cara a la Copa de las Naciones con una contundente victoria en Suiza. En su último amistoso previo al certamen, el conjunto nacional goleó 12 a 1 al Pully RHC, equipo que compite en la NLA, la máxima categoría del hockey sobre patines suizo.

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    El dominio argentino fue absoluto a lo largo de todo el encuentro, con una destacada actuación ofensiva. Danilo Rampulla fue la gran figura del partido al marcar cuatro goles, seguido por Lucas Martínez con tres tantos. Completaron la goleada Giuliano Giuliani, Franco Platero, Facundo Bridge y Ezequiel Mena, este último con un doblete. El único gol del conjunto local fue convertido por David García.

    La Copa de las Naciones, en cuenta regresiva

    El equipo dirigido a nivel nacional continúa afinando detalles en suelo europeo antes del inicio de la competencia, que se disputará en Montreux. La Copa de las Naciones reúne a selecciones de primer nivel y servirá como una importante medida para el conjunto albiceleste.

    El plantel argentino está integrado por Constantino Acevedo, Bautista Acevedo, Juan Cruz Velázquez, Lucas Ordóñez, Ezequiel Mena, Franco Platero, Lucas Martínez, Giuliano Giuliani, Jerónimo García, Gonzalo Romero, Danilo Rampulla y Facundo Bridge.

    El debut de Argentina será este miércoles 1 a las 12 del mediodía (hora argentina) frente al seleccionado local. Luego, el jueves jugará ante Angola desde las 10 de la mañana, y cerrará la fase clasificatoria el viernes a las 14 frente a Italia.

    Cabe recordar que Suiza presenta una diferencia horaria de cinco horas más respecto a Argentina, por lo que los encuentros se disputarán en horario vespertino en territorio europeo.

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