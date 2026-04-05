La Selección argentina va por el título en la Copa de las Naciones: cómo ver en vivo la final ante Italia

La Selección argentina de hockey sobre patines afrontará este domingo una nueva final internacional en la Copa de las Naciones de Montreux , certamen en el que buscará defender el título conseguido en la edición anterior. Cómo seguir el encuentro en vivo.

La arenga del capitán de la Selección argentina Lucas Ordoñez previo a la final: "Último esfuerzo muchachos"

¡Argentina campeón de la Copa de las Naciones!

El equipo nacional se medirá ante Italia desde las 16:30 (hora argentina) en la ciudad de Montreux, en un duelo que promete gran intensidad.

Para quienes deseen seguir el encuentro en vivo, existen varias alternativas. La transmisión estará a cargo de DeporTV, disponible en Argentina a través de la Televisión Digital Abierta (canal 24.1), Cablevisión/Flow (canal 100) y DirecTV (656 y 1656 en HD).

Además, el partido podrá verse de manera online mediante el canal oficial de YouTube de DeporTV, que ofrecerá la cobertura completa del evento.

En San Juan, la retransmisión autorizada estará a cargo de “2M al Mundo”, con los relatos de Enzo Muñoz y los comentarios de Juan Carlos Muñoz.

Cómo llegaron Argentina e Italia a la final

El conjunto argentino dirigido por José Luis Páez accedió a esta instancia tras vencer a Portugal en semifinales, mientras que Italia hizo lo propio ante España.

El partido tendrá un condimento especial, ya que será la oportunidad para que la Albiceleste busque revancha luego de la derrota sufrida ante los italianos en la fase previa, cuando cayó por 5 a 2. Con el título en juego, Argentina intentará revalidar la corona y cerrar el torneo con una nueva consagración.