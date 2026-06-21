La Selección argentina ya está en Dallas para enfrentar a Austria con miras en la clasificación a 16avos

La Selección argentina ya se encuentra en Dallas para afrontar su segundo compromiso en el Mundial 2026 . Luego del último entrenamiento realizado en Kansas, el plantel encabezado por Lionel Scaloni viajó a Texas, donde este lunes enfrentará a Austria con la posibilidad de sellar anticipadamente su clasificación a los 16avos de final.

En la previa del encuentro, Lionel Messi compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del entrenamiento que reflejaron el buen clima que reina en el plantel. En las fotografías se observa al capitán junto a sus compañeros, enfocado en la preparación de un partido que puede resultar determinante para el futuro de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

La práctica fue la última antes del traslado a Dallas y contó con todos los futbolistas a disposición del cuerpo técnico. Entre las novedades positivas para Scaloni estuvieron las presencias de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico, recuperados y disponibles , aunque ambos se perfilan para comenzar el encuentro desde el banco de suplentes.

Durante los minutos abiertos a la prensa se vio a un grupo distendido, pero concentrado en el desafío que tendrá por delante. Tras la llegada a Dallas, quedó previsto que Lionel Scaloni y Enzo Fernández brinden una conferencia de prensa para analizar el presente del equipo y despejar algunas incógnitas sobre la formación titular.

Argentina llega al compromiso con la confianza de haber comenzado el torneo con una victoria y sabiendo que un nuevo triunfo le permitiría avanzar de ronda con una fecha de anticipación.

El banderazo argentino en Dallas

Mientras la delegación argentina viajaba rumbo a Texas, miles de hinchas comenzaron a vivir la previa del encuentro con una nueva demostración de apoyo. Los fanáticos se autoconvocaron en el Klyde Warren Park de Dallas para realizar un multitudinario banderazo de cara al choque ante Austria.

Desde horas de la tarde, camisetas celestes y blancas, banderas y cánticos transformaron el centro de la ciudad estadounidense en una extensión de Argentina. Muchos de los presentes ya cuentan con entradas para el partido, mientras que otros todavía buscan conseguir un lugar en las inmediaciones del estadio.

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La movilización volvió a poner de manifiesto el acompañamiento masivo que recibe la Selección en cada presentación internacional. Como ocurrió en otras ciudades de Estados Unidos durante este Mundial, los simpatizantes argentinos volvieron a copar los espacios públicos para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

Con Messi al frente, un plantel completo y el respaldo incondicional de sus hinchas, Argentina ya está instalada en Dallas y lista para afrontar un partido que puede marcar su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026.