    • 19 de julio de 2026 - 11:40

    Las dos maldiciones que Argentina buscará romper para ser campeón del Mundial 2026

    La Selección Argentina enfrentará a España con un doble desafío histórico: convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil 1962 y terminar con la racha que impide al líder del ranking FIFA conquistar la Copa del Mundo.

    messi preocupado
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina está a 90 minutos de volver a hacer historia. Este domingo, el equipo de Lionel Scaloni disputará la final del Mundial 2026 frente a España, con la posibilidad de conquistar su cuarta Copa del Mundo y alcanzar un logro que nadie consigue desde hace más de seis décadas.

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    Pero el desafío no será únicamente deportivo. Si logra vencer a la Roja, la Albiceleste también dejará atrás dos estadísticas históricas que se transformaron en verdaderas "maldiciones" para los candidatos al título.

    La maldición del número uno del ranking FIFA

    Tras eliminar a Inglaterra en semifinales, Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA, desplazando a Francia y llegando a la final como la mejor selección del mundo según la clasificación oficial.

    Sin embargo, ese liderazgo arrastra un dato llamativo: desde que la FIFA creó el ranking mundial en 1993, ninguna selección logró salir campeona del Mundial ocupando el primer lugar.

    La racha comenzó en Estados Unidos 1994 y se mantuvo en cada edición posterior. Distintos seleccionados llegaron como líderes al torneo o recuperaron esa posición antes de la definición, pero ninguno pudo transformar esa condición en un título mundial.

    Ahora, el equipo de Scaloni tiene la oportunidad de terminar con esa estadística.

    El bicampeonato que nadie consigue desde 1962

    La otra barrera es aún más antigua y difícil de romper.

    Argentina buscará convertirse en el primer bicampeón del mundo en 64 años, una hazaña que solo lograron dos selecciones en toda la historia de los Mundiales.

    Italia fue la primera en hacerlo al conquistar los torneos de 1934 y 1938. Luego, Brasil, liderado por Pelé, repitió la corona en Suecia 1958 y Chile 1962.

    Desde entonces, todos los campeones defensores fracasaron en el intento de revalidar el título, alimentando con el paso de los años la denominada "maldición del campeón defensor".

    Un lugar en la historia

    Si Argentina derrota a España, no solo conseguirá el bicampeonato mundial, sino que también alcanzará su cuarta Copa del Mundo, igualando a Alemania e Italia como los segundos seleccionados más ganadores de la historia, solo por detrás de Brasil.

    Además, el equipo de Lionel Scaloni rompería dos de las rachas más emblemáticas del fútbol moderno y escribiría una de las páginas más importantes en la historia de los Mundiales.

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