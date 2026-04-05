Libres A, la categoría reina de Adepu: La Gloria y Jockers marcan el pulso de un torneo cada vez más competitivo

En Adepu , Libres A no es una categoría más. E s la máxima expresión del fútbol de profesionales, el lugar donde se concentran los mejores planteles, las figuras con pasado en el fútbol local y una competitividad que crece torneo a torneo.

Goles, sorpresas y equipos que se perfilan en el femenino de Adepu

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Y en ese escenario, hay dos nombres que vuelven a imponerse en la previa y en el arranque: La Gloria y Jockers.

El primero llega con el peso del título. El segundo, con el impulso de haberle ganado una final nada menos que en el Estadio del Bicentenario. Dos caminos distintos, pero un mismo objetivo: volver a ser campeón.

Hablar de candidatos en Libres A es, casi siempre, empezar por La Gloria . El último campeón mantiene una base sólida, con muchos exjugadores del ámbito local que le dan jerarquía y experiencia, y vuelve a posicionarse como el equipo que todos miran.

En este inicio de torneo, suma 7 puntos producto de dos victorias —un contundente 6-0 ante Abogados y un 4-2 frente a La Franja— y un empate 1-1 contra Once Calvas, otro de los animadores de la Zona A, que comparte la cima.

image LA GLORIA. Tiene un plantel con jugadores de gran jerarquía.

El entrenador Germán Montero hace un balance positivo del arranque, aunque sin perder de vista los detalles: “Creo que han sido tres fechas buenas. Pudimos sacar adelante un primer partido con contundencia, después tuvimos un duelo muy parejo donde se nos escaparon dos puntos sobre el final y en el último supimos tener paciencia para manejar el trámite”.

La Gloria también tuvo movimientos en su plantel. Algunas salidas hacia la categoría Juniors obligaron a rearmar, pero las incorporaciones respondieron: “No es fácil reemplazar jugadores, pero los refuerzos no solo tienen calidad futbolística, sino también humana. Se han integrado muy bien y nos han hecho mejores como grupo”, remarcó Montero.

Con esa base, el objetivo no cambia: “Siempre que jugamos este torneo nos consideramos candidatos. Queremos estar en la pelea hasta la última fecha”.

Jockers, armado para dar el golpe

Del otro lado aparece Jockers, un equipo que también se acostumbró a competir arriba y que para este Apertura decidió redoblar la apuesta. Con un plantel reforzado y nombres de peso, va en busca del título.

Llega además con una carta fuerte: en febrero le ganó 1-0 a La Gloria la final de la Copa Challenger en el Estadio del Bicentenario, un antecedente que alimenta la ilusión.

image JOCKERS. Es el último campeón de la Copa Challenger en categoría Libres.

El inicio del torneo tuvo un tropiezo inesperado —derrota 2-1 ante Pumas—, pero rápidamente enderezó el rumbo con un 5-1 sobre La Espesa y un sólido 2-0 frente a Club de Amigos. Hoy, con 6 puntos, marcha segundo en la Zona B, a uno del líder Bianconeri.

Su entrenador, Enrique “Quique” Villegas, no esquiva el rol: “El balance de estas tres fechas es más que positivo. Hemos hecho varias incorporaciones para seguir siendo competitivos al más alto nivel y la adaptación fue más rápida de lo esperado”.

Villegas pone el foco en el crecimiento de la liga: “Libres es increíble lo que ha crecido. Hoy hay planteles que serían la envidia de cualquier equipo de Liga Provincial. Eso nos obliga a dar siempre un poco más”.

Y deja en claro el objetivo: “Nosotros siempre nos consideramos candidatos, trabajamos para eso. Pero también sabemos que hay muchos equipos fuertes como La Gloria, Club de Amigos, Otro Equipo o La Franja”.

Un torneo cada vez más parejo

Aunque La Gloria y Jockers aparecen como los principales nombres, el torneo muestra señales claras de paridad. Once Calvas lidera junto al campeón en la Zona A, mientras que Bianconeri encabeza la Zona B. Equipos como Club de Amigos, Otro Equipo o La Franja también tienen argumentos para meterse en la discusión.

“Es un campeonato muy duro, donde cualquiera te puede sacar puntos. Hay dos o tres equipos que pueden destacarse, pero todos son competitivos”, analizó Montero.

Esa sensación se repite en toda la liga: ya no hay partidos sencillos y cada fecha exige el máximo.

En un torneo largo, con muchas fechas y variables como lesiones, suspensiones o ausencias, la clave no está solo en el arranque, sino en la regularidad. Planteles largos, competencia interna y adaptación constante son factores determinantes.

“Buscamos generar competencia dentro del plantel para mejorar lo individual y que eso impacte en lo grupal”, explicó Villegas, en una idea que resume el presente de los equipos grandes.

Libres A volvió a subir la vara. Y en ese escenario, La Gloria y Jockers corren adelante. Pero detrás, cada vez más cerca, hay varios que también quieren escribir su propia historia.

image BIANCONERI. Arrancó con todo y es líder de la Zona B.

image CLUB DE AMIGOS. Se armó bien y quiere ser animador.