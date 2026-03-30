Llamado a Asamblea del Club Atlético Libertad Juvenil

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El Club Atlético Libertad Juvenil, una institución con fuerte arraigo en Las Chacritas, ha iniciado formalmente el proceso para renovar sus autoridades y poner al día su situación institucional. A través de una convocatoria oficial, la entidad del departamento 9 de Julio citó a sus socios para la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 10 de abril.

La jornada institucional se desarrollará en la sede ubicada en el loteo municipal (manzana 11, lote 8) y contará con dos llamados: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00. Este encuentro resulta clave para el futuro del club, ya que no solo se analizarán la memoria y los balances correspondientes al ejercicio 2025, sino que también se llevará a cabo la elección de la nueva comisión directiva.

En cuanto a los plazos para quienes deseen participar activamente de la vida política de la institución, se informó que la presentación de listas estará habilitada hasta el 30 de marzo inclusive. Los interesados podrán realizar este trámite en el horario de 17:00 a 20:00. Es importante destacar que, para ejercer el derecho al voto o integrar una lista, los socios deberán ostentar la categoría de activos y contar con la cuota social al día.