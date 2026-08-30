    • 30 de agosto de 2026 - 09:15

    Los Leones enfrentan a Países Bajos por el tercer puesto del Mundial de hockey

    Después de perder ante Alemania en la semifinal, el seleccionado argentino busca volver a subirse al podio por segunda vez en su historia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Leones tendrán este domingo una última oportunidad para subirse al podio del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino enfrentará a Países Bajos por el tercer puesto, luego de quedar a las puertas de la final.

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    Argentina cayó 2-1 ante Alemania en una de las semifinales, en un encuentro en el que el conjunto nacional no pudo alcanzar el objetivo de disputar el partido por el título. Del otro lado, Países Bajos también quedó eliminado en semifinales tras perder 4-3 frente a España.

    Con la ilusión de terminar el torneo de la mejor manera, el equipo conducido por Lucas Rey buscará quedarse con la medalla de bronce y repetir el tercer puesto alcanzado por Los Leones en el Mundial de 2014.

    El encuentro se disputará este domingo desde las 9 de la mañana, hora argentina, y será transmitido en vivo por ESPN.

    Será el último desafío para el seleccionado argentino, que intentará despedirse del Mundial con una victoria y volver a ocupar un lugar en el podio internacional.

    Cómo le fue a Los Leones en el Mundial de hockey

    Primera ronda:

    3-0 vs. Japón

    1-3 vs. Países Bajos

    7-1 vs. Nueva Zelanda

    Segunda ronda:

    3-1 vs. Inglaterra

    5-3 vs. India

    Semifinal:

    1-2 vs. Alemania

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