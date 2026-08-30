Los Leones enfrentan a Países Bajos por el tercer puesto del Mundial de hockey

Después de perder ante Alemania en la semifinal, el seleccionado argentino busca volver a subirse al podio por segunda vez en su historia.

Los Leones tendrán este domingo una última oportunidad para subirse al podio del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino enfrentará a Países Bajos por el tercer puesto, luego de quedar a las puertas de la final.

Argentina cayó 2-1 ante Alemania en una de las semifinales, en un encuentro en el que el conjunto nacional no pudo alcanzar el objetivo de disputar el partido por el título. Del otro lado, Países Bajos también quedó eliminado en semifinales tras perder 4-3 frente a España.

Con la ilusión de terminar el torneo de la mejor manera, el equipo conducido por Lucas Rey buscará quedarse con la medalla de bronce y repetir el tercer puesto alcanzado por Los Leones en el Mundial de 2014.

El encuentro se disputará este domingo desde las 9 de la mañana, hora argentina, y será transmitido en vivo por ESPN.

Será el último desafío para el seleccionado argentino, que intentará despedirse del Mundial con una victoria y volver a ocupar un lugar en el podio internacional.