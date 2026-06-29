    • 29 de junio de 2026 - 10:56

    Mateo Reinoso terminó segundo en una nueva fecha del karting mendocino

    El piloto sanjuanino, Mateo Reinoso se subió al podio dentro de la categoría 125cc Senior del karting en el autódromo mendocino Ciudad de San Martín.

    Protagonista. Mateo Reinoso fue uno de los que peleó la punta en el Campeonato Mendocino de karting.

    Protagonista. Mateo Reinoso fue uno de los que peleó la punta en el Campeonato Mendocino de karting.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se disputó la cuarta del Campeonato Mendocino de Karting en el kartodromo “Cuidad de San Martín”, donde Mateo Reinoso participó dentro de la categoría 125cc Senior, la más importante de dicho certamen.

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    La actividad oficial comenzó este domingo por la mañana con la prueba oficial, programada a 15 minutos, en la que Reinoso se pudo quedar con el mejor tiempo, marcando 40.770 y sacando 217 milésimas a su principal escolta. Luego en clasificación mejoró el registro, con 40.526, pero quedó a 49 milésimas del tiempo más rápido, logrando un segundo puesto para largar la serie.

    En esa competencia, prevista a 8 giros, alcanzó un tercer lugar, que lo posicionó bien para largar la carrera final. En la competencia decisiva del fin de semana finalizó en el segundo puesto, por detrás de Lautaro Campione, piloto mendocino campeón de la categoría, que llegó a competir en el automovilismo nacional e internacional.

    La experiencia que adquiere Mateo fecha tras fecha le permite estar cada vez más cerca de lograr su primera victoria en la 125cc Senior, donde se roza con pilotos de renombre y evoluciona en cada salida a pista, siempre con la atención del equipo Delta Racing , de Mendoza. La quinta fecha será el domingo 23 de agosto en el mismo escenario.

    FUENTE: Emi Persia

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