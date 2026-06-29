    • 29 de junio de 2026 - 11:18

    El sanjuanino Martín Cisella hizo podio en el 'Italian Baja World'

    Cisella junto a Erika Mingozzi finalizó en el tercer lugar de la Categoría T4, en una gran performance para el sanjuanino.

    A fondo. Martín Cisella fue protagonista de verdad en el Italian Baja World con un tercer lugar en su categoría.

    A fondo. Martín Cisella fue protagonista de verdad en el Italian Baja World con un tercer lugar en su categoría.

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    Por Ariel Poblete

    Lejos de su amado San Juan, el piloto sanjuanino Martín Cisella sigue abriendo caminos. Esta vez en una fecha más del World Baja Cup, terminó haciendo podio en su categoría sumando puntos clave por el Campeonato Italiano con los que pasó a encabezar la clasificación anual.

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    Un fin de semana con muy buenas sensaciones para Cisella que participó en esta fecha del World Baja Cup, en una competencia que en el 2025 había ganado el argentino Juan Cruz Yacoppini.

    Siempre junto a su copiloto Erika Mingozzi, el sanjuanino estuvo firme en todos los parciales de la carrera, manteniendo el ritmo y sorteando con mucho éxito todas las alternativas de la prueba que centralizó la competencia en Pordenone, en el Friuli, al norte de Venecia.

    Esta presentación del Baja World Cup en Italia fue válida por la cuarta fecha del calendario de la FIA y además, correspondió a la tercera fecha del Campeonato Europeo de la especialidad.

    El repaso de la competencia para Cisella fue más que optimista: 'Redondeamos un fin de semana muy positivo en todo sentido. Fuimos los únicos argentinos en competencia y en la Classe T4 terminamos haciendo podio, frente a pilotos y equipos de tremendo nivel europeo. Los puntos obtenidos nos sirven para sumar en el Campeonato Italiano, donde quedamos ahora líderes. Suma en todo sentido para afrontar lo que viene'.

    Mirando lo que es la carrera y su importancia, Cisella remarcó que esta prueba la había ganado el año pasado Yacoppini: 'Es importante en el calendario mundial y en Europa. La ganó en 2025 Yacoppini y estar acá es orgullo para mi. Esperemos seguir en este camino'. Mirando lo que es la carrera y su importancia, Cisella remarcó que esta prueba la había ganado el año pasado Yacoppini: 'Es importante en el calendario mundial y en Europa. La ganó en 2025 Yacoppini y estar acá es orgullo para mi. Esperemos seguir en este camino'.

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